Anderlecht ook boos na wel heel vreemde scheidsrechterlijke beslissing

Het was een vreemde fase. Anderlecht-coach Brian Riemer wou in de match tegen RWDM tien minuten voor tijd nog twee wissels doen. Uiteindelijk werd dat er maar één. Een bittere pil voor Nilson Angulo, die zich weer mocht gaan aankleden.

Anderlecht had al na de eerste helft gewonnen spel en dus wou Riemer zoveel mogelijk jongens op zijn bank speeltijd geven. Hij wisselde al vroeg Anders Dreyer voor Luis Vazquez omdat hij het systeem met twee spitsen wou uitproberen.

Daarna kende hij een tegenvaller omdat Yari Verschaeren zich blesseerde en die vlug door Kristian Arnstad werd vervangen. Maar dan... Zowel Federico Gattoni als Nilson Angulo stonden klaar om erin te komen voor Debast en Hazard.

Die eerste wissel ging door, maar daarna werd er geknoeid met het bord dat de wissels moest aangeven. Scheidsrechter Laforge had blijkbaar geen geduld en hervatte de match na de eerste wissel.

Omdat Riemer dus alle drie zijn wisselmomenten had opgebruikt, mocht Angulo niet meer invallen. Riemer was er achteraf boos over. "We stonden 0-3 voor en er was wat vertraging...", zuchtte hij.

"Maar de ref startte de wedstrijd voor de wissel kon gebeuren en daarom hadden we geen slots meer. Waarom hij de wedstrijd zo snel hervatte? Geen idee..."