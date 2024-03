Zo slecht en dan komt RWDM-coach Irles nog met deze verklaring: "Ik wist niet wat die derby betekende"

We gaan niet veel tegenkanting krijgen als we zeggen dat RWDM gisteren zich presenteerde als zowat het slechtste wat we dit seizoen al in de hoogste klasse gezien hebben. Die eerste helft was op z'n best tweedeklasseniveau van de Molenbekenaren. En de coach deed er nog een schepje bovenop.

De Fransman Bruno Irles werd gehaald om orde op zaken te stellen en het vuur weer in de groep te krijgen. Blijkbaar gemakkelijker gezegd dan gedaan. "Ik kende die derby tussen RWDM en Anderlecht niet", verklaarde hij met zijn eerste woorden op de persconferentie. Tja... "Hun eerste helft was quasi perfect omdat wij niet op het niveau van een derby waren. Mijn spelers hebben het belang niet begrepen. Ik heb de boodschap niet kunnen overbrengen aan mijn spelers." Vreemd, maar ter zijner verdediging: 't Is moeilijk om die boodschap over te brengen als je amper spelers in de basis hebt staan die de competitie kennen. Een Ier, wat Fransen en Brazilianen, een Congolees... Defourny, Camara, Sambu en Dwomoh zijn de jongens die dat dan naar de kleedkamer moeten overbrengen, maar zij worden omringd door huurlingen. "Die tweede helft, daar kan ik mee leven", zei Irles nog. Realiteit is dat ze 2 op 36 pakten en veroordeeld zijn tot de play-downs. En met dat niveau... De laatste twee plaatsen ontlopen zou al een wonder zijn.