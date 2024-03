OH Leuven doet Club Brugge even twijfelen, maar blauw-zwart is zeker van de Champions' Play-offs

Club Brugge heeft zich als vierde ploeg geplaatst voor de Champions' Play-offs. Het won met 3-1 van OH Leuven, maar bibberde toch weer even.

Na de zure Europese nederlaag tegen Molde moest Club Brugge de draad opnieuw oppikken tegen OH Leuven. Het miste wel Nusa, Thiago, De Cuyper en Onyedika.

Club nam de wedstrijd wel meteen in handen, al was het niet zo dat OH Leuven niet meedeed. De bezoekers hadden zelfs de beste kansen, maar Schrijvers en Maziz maakten hun kansen niet af.

Net na het halfuur was het dan toch prijs voor OHL. Pletinckx troefde Nielsen af op een corner en scoorde voor de tweede keer in drie wedstrijden. Club probeerde wel, maar er zat ook veel twijfel in het spel.

Vijf minuten voor rust hielp OHL, en dan vooral doelman Leysen, een handje. Hij liet een voorzet van Meijer door zijn handen glippen en de bal viel in doel. Schrijvers ging nog neer in de zestien, maar Jackers raakte wel degelijk de bal.

Club klopt OHL met twee goals in drie minuten

OHL bleef ook in de tweede helft dreigend, Braut Brunes knalde een vlijmscherpe tegenaanval na vijf minuten onbegrijpelijk over. Op het uur zette Vanaken dan orde op zaken en krulde een vrije trap mooi in de binnen in de korte hoek.

Het sein om door te duwen voor Club. Twee minuten later loste Leysen de bal op een corner, Meijer pikte op en knalde de bal in de binnen. Daarna was de wedstrijd gespeeld, de 4-1 van Jutgla werd nog terecht afgekeurd voor buitenspel.

Club is door de zege zeker van de Champions' Play-offs en komt opnieuw op gelijke hoogte met Antwerp. Er is zo toch opnieuw wat vertrouwen getankt voor de wedstrijd tegen Molde.

Voor OH Leuven is de situatie stilaan precair. De Leuvenaars moeten volgende week absoluut winnen tegen KV Mechelen en hopen dat Charleroi of Westerlo verliezen. Anders is het veroordeeld tot de Relegation Play-off