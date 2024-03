📷 Doelpunt van Jutgla tegen OH Leuven: gaat VAR opnieuw serieus de boot in?

Zondagmiddag won Club Brugge met 3-1 van OH Leuven. Het vierde Brugse doelpunt van Ferran Jutgla werd afgekeurd, maar klopte dat wel?

Bij een 3-1-tussenstand scoorde Ferran Jutgla voor Club Brugge, maar de wedstrijdleiding was categoriek en keurde het doelpunt af wegens buitenspel. Alleen is de vraag of het wel buitenspel was van Jutgla.

De VAR liet een beeld zien met een buitenspellijn, maar die was gebaseerd op Michal Skoras en niet op Ferran Jutgla. De Poolse aanvaller stond inderdaad buitenspel, maar hij nam helemaal geen deel aan het spel. Jutlga staat mooi achter de verdedigers en hij kon onmogelijk een buitenspelpositie aangewreven worden.

Bekijk hieronder de lijn die de VAR getrokken heeft. De reacties van de Clubsupporters zijn alvast duidelijk. Gelukkig bepaalde dit doelpunt niet over winst en verlies in deze wedstrijd, maar het lijkt opnieuw dat de VAR stevig de boot ingaat bij het afkeuren van dit doelpunt.