Kogel bijna door de kerk? Bart Verhaeghe heeft eigen favoriet voor functie technisch directeur

Club Brugge is op zoek naar een technisch directeur. Er zijn verschillende kandidaten om deze functie te bekleden.

Hugo Broos liet vorige week weten dat hij gecontacteerd werd om de functie van technisch directeur op te nemen bij Club Brugge, maar met Francky Dury kwam er plots een andere kandidaat in beeld.

De twee kunnen mooie adelbrieven voorleggen om deze functie op zich te nemen. In de nieuwe structuur bij Club Brugge wordt de functie van Vincent Mannaert opgesplitst onder drie personen, zo was al bekend.

Met Director of Football Dévy Rigaux en een Sports Director Maarten Dedobbeleer zijn al twee van die drie functies ingevuld. Voorzitter Bart Verhaeghe lijkt alvast zeer gecharmeerd te zijn om Francky Dury aan te nemen na de gesprekken die ze hadden.

Dury ooit in beeld om trainer te worden bij blauwzwart

Volgens Het Nieuwsblad is hij de persoonlijke favoriet van de voorzitter van blauwzwart en ligt hij daardoor in pole position om de functie van technisch directeur in te nemen, maar een beslissing is er nog niet gevallen.

Dury was eerder al bij Club Brugge in beeld voor de functie van trainer, in 2011 toen Michel Preud’homme ontslagen werd, maar uiteindelijk werd Ivan Leko de nieuwe coach in het Jan Breydelstadion.

Dury zit al sinds december 2021 zonder job, toen hij ontslagen werd bij Zulte Waregem.