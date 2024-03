'Club Brugge heeft opvallend alternatief voor Hugo Broos op het oog'

Club Brugge is op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Eerder had het voor die functie al Hugo Broos op het oog, nu wordt met Francky Dury nog een andere naam genoemd op Jan Breydel.

Hugo Broos was de eerste naam die werd genoemd als mogelijke technisch directeur in het nieuwe radarwerk van Club Brugge. De bondscoach van Zuid-Afrika was een van de mensen die zou passen in het profiel van blauw-zwart.

Volgens Het Laatste Nieuws is er met Francky Dury een andere oude bekende van de Jupiler Pro League waar ze aan denken bij blauw-zwart. Dury kennen we uiteraard van bij zijn periode bij Zulte Waregem, al was hij in het verleden ook onder meer coach bij KAA Gent en de Belgische beloften.

© photonews

Francky Dury werkte ooit in het verleden met Vincent Mannaert bij Zulte Waregem en werd in 2010-2011 nog genoemd als mogelijke coach van Club Brugge, maar zover kwam het nooit. In de nieuwe structuur van Club Brugge zijn er verschillende mensen die een deel van het takenpakket van Mannaert moeten overnemen.

Hugo Broos en andere kandidaten in nieuwe structuur Club Brugge

Bob Madou zou CEO worden, met onder hem een 'Technical Director', een 'Director of Football' (Dévy Rigaux) en een 'Sports Director' (Maarten Dedobbeleer). De vraag is dus wie de job van technical director zal worden.

Blauw-zwart heeft verschillende namen op de radar staan. Het denkt daarbij dus onder meer aan Dury, al zou ook Hugo Broos dus nog steeds kans maken. Mogelijk wordt er ook nog aan andere mensen gedacht, binnenkort komt er meer duidelijkheid.