Peter Vandenbempt ziet dat topclub onder veel druk staat: "Dat zou niet vergeven worden, en al helemaal niet aan de trainer"

Club Brugge verzekerde zich afgelopen weekend van de Champions' Play-offs door met 3-1 te winnen van OH Leuven. Veel reden om te vieren was er echter niet.

Club Brugge is nu zeker van de Champions' Play-offs. Toch zou het best nog wat beter mogen bij Club Brugge, merkt Peter Vandenbempt op.

"Wat ik een week geleden al zei: namelijk dat het geluk van Club Brugge broos was - na wat toen echt wel een goede overwinning was op het veld van Racing Genk, waar Club toch een periode met lef had gevoetbald - dan is dat na gisteren nog vele malen brozer", begon hij volgens Sporza.

Club Brugge mag blij zijn met Hans Vanaken

Vandenbempt zag dat het niet goed was tegen OH Leuven. De drie punten bleven thuis, maar dat was het dan ook.

"De wurgende stress, de onzekerheid, het gebrek aan vertrouwen, het flinterdunne zijden draadje waaraan de toekomst van coach Deila hangt, de ergernis bij de spelers over de kritiek die ze krijgen en bij de fans over hoe hun ploeg en coach presteren... Dat is allemaal onveranderd gebleven door alweer een non-match."

Vandenbempt merkt ook nog op dat Hans Vanaken het wel echt goed blijft doen. "Bij Club Brugge mogen ze ook blij zijn dat Hans Vanaken in volle onweer, dat nu al weken woedt, onverstoorbaar aan het roer blijft staan en de ploeg bij de hand probeert te nemen."

Druk om Europees door te stoten is enorm

Afgelopen week verloor blauw-zwart met 2-1 van Molde in Noorwegen. Club krijgt deze week wel de kans om dit recht te zetten in eigen huis. De druk om dat te doen is enorm.

"Donderdag tegen Molde moet het echt gebeuren. Tegen een zeer, zeer, zeer haalbare tegenstander uitgeschakeld worden en een kwartfinale van de Conference League mislopen: dat zou echt onvergeeflijk zijn. En het zal desgevallend ook niet vergeven worden, denk ik, en al helemaal niet aan de trainer", besluit Vandenbempt.