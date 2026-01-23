Filip Joos vol lof: "Hij is het bindmiddel van KAA Gent, iedereen 10-15 procent beter"

KAA Gent speelde vorige week twee keer tegen RSC Anderlecht. In de Beker van België werden ze uitgeschakeld, maar in de competitie toonden ze veel weerbaarheid en wonnen ze uiteindelijk na een achterstand. Met dank aan een 'nieuwkomer'.

Hyun-Seok Hong is sinds kort terug in de Planet Group Arena. En in de thuiswedstrijd voor de competitie tegen RSC Anderlecht maakte hij meteen heel wat indruk. Dat vonden ook de analisten, die bijna in katzwijm vielen.

Filip Joos vol lof voor Hyun-Seok Hong van KAA Gent

"Hong was fantastisch, echt waar. Ze zeiden op televisie dat hij niet goed was, maar daar ben ik het absoluut niet mee eens. Hij is echt het bindmiddel van dit KAA Gent", opende Filip Joos de debatten met branie in 90 Minutes.

"Hij laat iedereen echt tien-vijftien procent beter voetballen bij Gent. En dat is echt iemand waarvan ik niet begrijp waarom het mislukt is in Mainz en in Nantes. Ik vroeg het ook aan Hein Vanhaezebrouck en hij reageerde daarop."

KAA Gent was nog eens een geheel

"Het is dan vermoedelijk puur persoonlijkheid en dat bedoelde hij niet slecht. Bij Gent was hij heel de tijd met Watanabe. Japans en Zuid-Koreaans verstaan ze onderling niet, maar hun gebroken Engels was fantastisch om naar te luisteren."

Lees ook... Franky Van der Elst vol lof: "Als Gent Champions' Play-offs haalt, dan is het door hem"›

"Ze deden alles samen: de was, gaan eten, ... Misschien heeft hij nu met Ito opnieuw iemand om mee te bonden. Maar hij bindt KAA Gent. Het is wel ironisch dat ze erover gaan met de invallers net nadat hij eraf gehaald wordt."