OFFICIEEL: OH Leuven ziet aanvaller naar rechtstreekse concurrent trekken

Het is officieel: Nachon Nsingi is een speler van RAAL La Louvière. De club maakte vrijdagmiddag de komst van zijn nieuwe doelpuntenmaker bekend. OH Leuven had even daarvoor laten weten dat ze hem lieten gaan.

Nachon Nsingi was vrij van elk contract na zijn vertrek in onderling akkoord met OHL. Door gebrek aan speeltijd bij Leuven zat hij in een impasse. "In onderling overleg werd beslist om het contract van Nachon Nsingi te verbreken", aldus OH Leuven op haar webstek.

OH Leuven verbreekt contract met Nachon Nsingi

"Nachon Nsingi kwam in 2018 toe bij de jeugd van OH Leuven. In 2022 tekende de aanvaller zijn eerste profcontract en maakte hij deel uit van de A-kern. Deze zomer kwam Nsingi terug naar Leuven, maar ook hier kreeg hij weinig speelminuten. Daarom hebben de club en de speler in onderling overleg beslist om het contract te verbreken."

"Nachon Nsingi kwam in totaal 70 keer in actie voor OH Leuven, waarin hij 8 doelpunten scoorde, waaronder een onvergetelijk doelpunt tegen KV Mechelen, en 5 assists gaf. Veel succes in je verdere carrière, Nachon!"

La Louvière gaat er met Nachon Nsingi vandoor

Het zal uiteindelijk in La Louvière zijn dat hij zijn carrière voortzet. De aanvaller heeft daar meteen een contract getekend voor een jaar en half met een optie voor een extra jaar. De 24-jarige speler zal zijn ervaring in de kleedkamer van Louvière brengen.



Hij telt al niet minder dan 67 Pro League-wedstrijden. In totaal scoorde hij acht doelpunten en leverde hij vijf assists. De in Brussel geboren speler is de eerste winteraanwinst van de Wolven. Hij zal directe concurrentie aangaan met Jerry Afriyie en Pape Moussa Fall, die allebei onlangs in topvorm verkeren.