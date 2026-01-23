"Hen toiletpapier gaan brengen": drie Brugse fans na Borat-incident nog altijd vast in Kazachstan

"Hen toiletpapier gaan brengen": drie Brugse fans na Borat-incident nog altijd vast in Kazachstan
Drie Waalse supporters van Club Brugge zitten momenteel nog steeds vast in een cel in Kazachstan. Zondag zullen ze worden vrijgelaten, maandag kunnen ze dan alsnog terugkeren naar België. De schrik van hun leven mogelijk.

Tijdens de wedstrijd haalden ze plots het iconische gifgroene Borat-zwempak tevoorschijn, ondanks de vrieskou, en pronkten ze ermee in het bezoekersvak. Dat werd door de ordediensten in Kazachstan als een grote belediging gezien.

Supporters Club Brugge tot zondagavond in de cel in Kazachstan

Zij zagen het niet als humor en pakten de drie Waalse fans van Club Brugge nog tijdens de wedstrijd op, waarna ze via een rechter meteen een administratieve aanhouding van liefst vijf dagen hebben gekregen en zo hun vliegtuig op vrijdag missen.

Zondag worden ze vrijgelaten, maandag kunnen ze dan alsnog terugkeren naar België. Volgens een vriend - Mathieu - die ook mee was en ondertussen is kunnen terugvliegen naar ons land zonder zijn drie vrienden - stellen ze het goed.

Drie mannen stellen het goed

“Ik mocht hen zelf niet zien vandaag, maar een medewerkster van de Belgische ambassade is wel bij hen geweest. Ze zitten samen in één cel en stellen het goed", aldus Mathieu over de zaak tegen Het Belang van Limburg. 


“We hebben hun boetes al betaald – een kleine 20 euro voor elk van hen – en we hebben ook boodschappen gedaan om hen te voorzien van basisbenodigdheden zoals toiletpapier, water en wasgerief", besloot hij.

