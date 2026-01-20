Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League

Club Brugge had een erg duidelijke opdracht in Astana. Enkel winnen tegen Kairat Almaty zou voldoende zijn om te mogen blijven dromen van de top-24 in de League Phase en de volgende ronde in de Champions League. Blauw-zwart kweet zich met verve van zijn taak.

Voor Kairat Almaty was het door de winterstop in Kazachstan bijna anderhalve maand geleden dat ze nog eens een officiële wedstrijd hadden gespeeld. Het nummer 36 uit de League Phase van de Champions League ging toen onderuit tegen Olympiakos met 0-1.

Het was dus raden naar de vorm van de club uit Kazachstan, terwijl er bij Club Brugge na twee nederlagen in de Beker van België tegen Charleroi en in de competitie tegen La Louvière toch wel wat druk op de ketel stond.

Club Brugge blijft geduldig en dat levert op

Bovendien moest Ivan Leko het onder meer zien te stellen zonder Christos Tzolis. Er kwam wel goed nieuws van onder meer doelman Nordin Jackers, flankspeler Forbs en spits Vermant: zij waren allen fit genoeg voor de strijd.

Het eerste halfuur had Club Brugge het moeilijk om door het pantser van Kairat Almaty te prikken en pas na 32 minuten kon blauw-zwart zijn geduld beloond zien worden met een doelpunt van Stankovic, die staalhard een rebound tegen de touwen werkte.







Dat was meteen het begin van een aantal dolle minuten, waarin Hans Vanaken uiteindelijk met de 0-2 de tweede helft overbodig wist te maken. En ook in die tweede helft ging Club Brugge gewoon verder op zijn elan.

Romeo Vermant had niet zijn makkelijkste avond van dit seizoen, maar op aangeven van een kwieke Diakhon kon hij er wel 0-3 van maken. En vijf minuten voor tijd kon zelfs Brandon Mechele zijn doelpuntje meepikken voor blauw-zwart.

Kairat Almaty redt in het slot de eer

Club Brugge kon op die manier ook wat gaan doen aan het doelsaldo - je weet nooit voor wat het binnen een dikke week nog van belang blijkt te zijn. Was er dan niet ook nog een heel klein smetje op de perfecte avond?

Nordin Jackers kon geen clean sheet bijschrijven door een knap doelpunt van Adilet Sadybekov in de 92e minuut - meteen ook het allerlaatste wapenfeit van de wedstrijd. Club Brugge heeft tegen Marseille nog veel in eigen handen volgende week.