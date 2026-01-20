Datum: 20/01/2026 16:30
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 7
Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League
Manuel Gonzalez
| 49 reacties
Foto: © photonews

Club Brugge had een erg duidelijke opdracht in Astana. Enkel winnen tegen Kairat Almaty zou voldoende zijn om te mogen blijven dromen van de top-24 in de League Phase en de volgende ronde in de Champions League. Blauw-zwart kweet zich met verve van zijn taak.

Voor Kairat Almaty was het door de winterstop in Kazachstan bijna anderhalve maand geleden dat ze nog eens een officiële wedstrijd hadden gespeeld. Het nummer 36 uit de League Phase van de Champions League ging toen onderuit tegen Olympiakos met 0-1.

Het was dus raden naar de vorm van de club uit Kazachstan, terwijl er bij Club Brugge na twee nederlagen in de Beker van België tegen Charleroi en in de competitie tegen La Louvière toch wel wat druk op de ketel stond.

Club Brugge blijft geduldig en dat levert op

Bovendien moest Ivan Leko het onder meer zien te stellen zonder Christos Tzolis. Er kwam wel goed nieuws van onder meer doelman Nordin Jackers, flankspeler Forbs en spits Vermant: zij waren allen fit genoeg voor de strijd.

Het eerste halfuur had Club Brugge het moeilijk om door het pantser van Kairat Almaty te prikken en pas na 32 minuten kon blauw-zwart zijn geduld beloond zien worden met een doelpunt van Stankovic, die staalhard een rebound tegen de touwen werkte.



Dat was meteen het begin van een aantal dolle minuten, waarin Hans Vanaken uiteindelijk met de 0-2 de tweede helft overbodig wist te maken. En ook in die tweede helft ging Club Brugge gewoon verder op zijn elan.

Romeo Vermant had niet zijn makkelijkste avond van dit seizoen, maar op aangeven van een kwieke Diakhon kon hij er wel 0-3 van maken. En vijf minuten voor tijd kon zelfs Brandon Mechele zijn doelpuntje meepikken voor blauw-zwart.

Kairat Almaty redt in het slot de eer

Club Brugge kon op die manier ook wat gaan doen aan het doelsaldo - je weet nooit voor wat het binnen een dikke week nog van belang blijkt te zijn. Was er dan niet ook nog een heel klein smetje op de perfecte avond?

Nordin Jackers kon geen clean sheet bijschrijven door een knap doelpunt van Adilet Sadybekov in de 92e minuut - meteen ook het allerlaatste wapenfeit van de wedstrijd. Club Brugge heeft tegen Marseille nog veel in eigen handen volgende week.

Opstellingen

Kairat Almaty Kairat Almaty
Anarbekov Temirlan 90' 5.69 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/14 (7.1%)
Meer statistieken
Tapalov Erkin 80' 5.47 -
  • Nauwkeurige passes: 41/55 (74.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Meer statistieken
Martynovich Aleksandr 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 83/93 (89.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/17 (23.5%)
Meer statistieken
Sorokin Egor   90' 5.37 -
  • Nauwkeurige passes: 74/82 (90.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Machado Mata Luís Carlos 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 41/48 (85.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Kasabulat Damir 80' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Glazer Dan Leon 76' 5.85 -
  • Nauwkeurige passes: 32/40 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Gromyko Valeriy 90' 5.78 -
  • Nauwkeurige passes: 33/41 (80.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Jorginho 76' 6.14 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mrynskiy Aleksandr A 90' 6.89 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Edmilson 76' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
sadybekov adilet  14' 6.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
• Schoten op doel: 1/1
Shirobokov Alexandr 0'  
Stanojev Jug 10' 5.88 -
Stanojev Jug 10' 5.88 -
Buch Danila 0'  
Abish Mukhamedali 10' 5.65 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
• Schoten op doel: 0/1
Bazarbaev Amirbek 0'  
Birkurmanov Mansur 14' 6.68 -
  • Schoten op doel: 0/2
• Schoten op doel: 0/2
Kalmurza Sherkhan 0'  
Bagdat Ramazan 0'  
Ricardinho 14' 6.2 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
 

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 6.52 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.78 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 61/68 (89.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 7.22 -
  • Nauwkeurige passes: 76/82 (92.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 85' 7.44 -
  • Nauwkeurige passes: 80/92 (87%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Seys Joaquin A 78' 7.02 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 72/76 (94.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 64' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 78' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Vanaken HansA 90' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 83/91 (91.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Diakhon Mamadou 90' 7.04 -
  • Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 4/6 (66.7%)
Meer statistieken
Vermant Romeo 78' 7.74 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Schoten op doel: 1/4
• Schoten op doel: 1/4
Bank
Reis Ludovit 0'  
Tresoldi Nicolò 12' 6.68 -
Meer statistieken
Sandra Cisse 26' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Meijer Bjorn 12' 6.84 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mignolet Simon 0'  
Osuji Vince 0'  
Siquet Hugo 5' 6.88  
Siquet Hugo 5' 6.88
Vanden Driessche Argus 0'  
Campbell Shandre 12' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Meer statistieken
Herbeleef Kairat Almaty - Club Brugge
18:23

Club Brugge had een erg duidelijke opdracht in Astana. Enkel winnen tegen Kairat Almaty zou voldoende zijn om te mogen blijven dromen van de top-24 in de League Phase en de...

Champions League

 Speeldag 7
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-4 Club Brugge Club Brugge
