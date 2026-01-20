Hans Vanaken fileert blauw-zwarte overwinning in Kazachstan en... kijkt vooruit naar komst van Marseille

Missie volbracht. Club Brugge won vanavond met 1-4 bij Kairat Almaty. Maar ook Hans Vanaken beseft dat dé uitdaging blauw-zwart volgende week opwacht.

Club Brugge kwam nooit in de problemen in Astana. De Belgische vicekampioen won met 1-4 bij Kairat Almaty.

We gaan er niet omheen draaien: een ander resultaat dan een overwinning en de bijhorende drie punten was geen optie. Club Brugge ambieert een Europese overwintering.

Lastige openingsfase, gemakkelijke overwinning

Toch had Club Brugge het lastig om openingen te vinden tegen de Kazachse tegenstander. Uiteindelijk opende Aleksandar Stankovic iets voorbij het halfuur de score.

"Zo'n spelbeeld zie je vaak tegen dit soort ploegen", haalt Hans Vanaken bij Het Laatste Nieuws de schouders op. "Ze moesten na de 0-1 komen. Op die manier kregen we meer ruimte."

Volgende week wacht Olympique Marseille. Dat zal opnieuw een uitdaging zijn

Uiteindelijk won blauw-zwart met 1-4. "We hadden zelfs nog meer kunnen scoren. Of ik blij ben met mijn doelpunt? De drie punten zijn vandaag het belangrijkste."



"De overwinning is een goed resultaat", besluit Vanaken. "Maar volgende week wacht Olympique Marseille. Dat zal opnieuw een uitdaging zijn."