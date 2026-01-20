Hans Vanaken fileert blauw-zwarte overwinning in Kazachstan en... kijkt vooruit naar komst van Marseille

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Hans Vanaken fileert blauw-zwarte overwinning in Kazachstan en... kijkt vooruit naar komst van Marseille
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Missie volbracht. Club Brugge won vanavond met 1-4 bij Kairat Almaty. Maar ook Hans Vanaken beseft dat dé uitdaging blauw-zwart volgende week opwacht.

Club Brugge kwam nooit in de problemen in Astana. De Belgische vicekampioen won met 1-4 bij Kairat Almaty.

We gaan er niet omheen draaien: een ander resultaat dan een overwinning en de bijhorende drie punten was geen optie. Club Brugge ambieert een Europese overwintering.

Lastige openingsfase, gemakkelijke overwinning

Toch had Club Brugge het lastig om openingen te vinden tegen de Kazachse tegenstander. Uiteindelijk opende Aleksandar Stankovic iets voorbij het halfuur de score.

"Zo'n spelbeeld zie je vaak tegen dit soort ploegen", haalt Hans Vanaken bij Het Laatste Nieuws de schouders op. "Ze moesten na de 0-1 komen. Op die manier kregen we meer ruimte."

Volgende week wacht Olympique Marseille. Dat zal opnieuw een uitdaging zijn

Hans Vanaken

Uiteindelijk won blauw-zwart met 1-4. "We hadden zelfs nog meer kunnen scoren. Of ik blij ben met mijn doelpunt? De drie punten zijn vandaag het belangrijkste."

Lees ook... Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League

"De overwinning is een goed resultaat", besluit Vanaken. "Maar volgende week wacht Olympique Marseille. Dat zal opnieuw een uitdaging zijn."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Kairat Almaty
Hans Vanaken

Meer nieuws

Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League

Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League

18:23
STVV is een titelkandidaat: zeven redenen waarom er met de Limburgers rekening moet gehouden worden

STVV is een titelkandidaat: zeven redenen waarom er met de Limburgers rekening moet gehouden worden

20:40
1
Engelse voetbal zal op grondvesten daveren: 'Guardiola verlaat Manchester City en... kiest zelf zijn opvolger'

Engelse voetbal zal op grondvesten daveren: 'Guardiola verlaat Manchester City en... kiest zelf zijn opvolger'

20:20
Arbeloa als tussenpaus: 'Real Madrid heeft absolute topcoach gevonden, maar hij wil pas volgend seizoen komen'

Arbeloa als tussenpaus: 'Real Madrid heeft absolute topcoach gevonden, maar hij wil pas volgend seizoen komen'

19:20
Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen

Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen

20:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Engels - Michiwaki - Diouf - Kotto - Heekeren - Petrovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Engels - Michiwaki - Diouf - Kotto - Heekeren - Petrovic

19:00
Heeft Coosemans zichzelf buitenspel gezet? Anderlecht stopt niet en wil nog een doelman in huis halen

Heeft Coosemans zichzelf buitenspel gezet? Anderlecht stopt niet en wil nog een doelman in huis halen

19:40
1
Clubs staan in de rij voor Arne Engels: Rode Duivel kan vertrekken bij Celtic

Clubs staan in de rij voor Arne Engels: Rode Duivel kan vertrekken bij Celtic

19:00
Nieuwste aanwinst Anderlecht komt er via... ex-speler van paars-wit: "Een beetje fysieke kracht mag wel"

Nieuwste aanwinst Anderlecht komt er via... ex-speler van paars-wit: "Een beetje fysieke kracht mag wel"

18:40
Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club

Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club

17:40
1
'KRC Genk wil basisspeler deze winter verkopen en dient meteen bod in voor vervanger'

'KRC Genk wil basisspeler deze winter verkopen en dient meteen bod in voor vervanger'

18:20
1
Union moet punten pakken: dit zegt CEO Bormans vlak voor Bayern München

Union moet punten pakken: dit zegt CEO Bormans vlak voor Bayern München

17:20
6
De ziekenboeg lijkt eindelijk leeg te lopen: het laatste blessurenieuws van Standard

De ziekenboeg lijkt eindelijk leeg te lopen: het laatste blessurenieuws van Standard

18:00
1
🎥 Amateurvoetballer wordt door politie opgepakt na deze degoutante actie op het veld

🎥 Amateurvoetballer wordt door politie opgepakt na deze degoutante actie op het veld

17:10
4
Zeven matchen zonder zege: harde analyse van Steven Defour over KRC Genk

Zeven matchen zonder zege: harde analyse van Steven Defour over KRC Genk

17:00
Karel Geraerts komt met fikse waarschuwing voor Anderlecht-doelman Colin Coosemans

Karel Geraerts komt met fikse waarschuwing voor Anderlecht-doelman Colin Coosemans

16:30
Supercomputer voorspelt weinig goeds voor Club Brugge en Union SG

Supercomputer voorspelt weinig goeds voor Club Brugge en Union SG

16:00
Bijzonder mooi nieuws voor twee Club-supporters: "Warm moment op héél koude plaats in Kazachstan" De derde helft

Bijzonder mooi nieuws voor twee Club-supporters: "Warm moment op héél koude plaats in Kazachstan"

11:00
Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

08:40
14
Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan

Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan

08:00
Autoritaire leider SK Beveren slankt kern af en laat speler vroegtijdig vertrekken

Autoritaire leider SK Beveren slankt kern af en laat speler vroegtijdig vertrekken

16:15
Dit zijn de eerste woorden van Justin Heekeren als nieuwe Anderlecht-doelman

Dit zijn de eerste woorden van Justin Heekeren als nieuwe Anderlecht-doelman

15:30
Anderlecht en Gent zetten voluit in op nog een nieuwe spits voor... beloftenploegen

Anderlecht en Gent zetten voluit in op nog een nieuwe spits voor... beloftenploegen

15:45
OFFICIEEL: Beerschot stelt volgende transfer voor: "Past perfect in onze visie"

OFFICIEEL: Beerschot stelt volgende transfer voor: "Past perfect in onze visie"

15:03
3
OFFICIEEL: STVV heeft vlot scorende CPL-spits helemaal beet, recordtransfer voor RFC Liège

OFFICIEEL: STVV heeft vlot scorende CPL-spits helemaal beet, recordtransfer voor RFC Liège

15:03
Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan

Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan

14:40
7
Onthuld: dit is wat Radja Nainggolan verdient bij Patro Eisden Maasmechelen

Onthuld: dit is wat Radja Nainggolan verdient bij Patro Eisden Maasmechelen

14:20
Slecht en goed nieuws voor Hasi na Gent: Anderlecht blijft sukkelen met blessures

Slecht en goed nieuws voor Hasi na Gent: Anderlecht blijft sukkelen met blessures

14:00
OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent

OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent

13:30
10
Vanhaezebrouck streng voor Verhaeghe: "Het wordt ongeloofwaardig"

Vanhaezebrouck streng voor Verhaeghe: "Het wordt ongeloofwaardig"

22:00
10
Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen

Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen

13:00
1
Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club

Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club

12:20
1
'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen'

'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen'

12:41
1
Romeo Vermant komt op persconferentie met stevige opsteker Club Brugge

Romeo Vermant komt op persconferentie met stevige opsteker Club Brugge

19/01
2
Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Daar stel ik me vragen bij"

Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Daar stel ik me vragen bij"

12:00
Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken'

Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken'

10:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 7
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-4 Club Brugge Club Brugge
Bodø Glimt Bodø Glimt 3-1 Manchester City Manchester City
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 0-0 Napoli Napoli
Real Madrid Real Madrid 1-0 Monaco Monaco
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Tottenham Tottenham 0-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Villarreal Villarreal 0-0 Ajax Ajax
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-0 PSG PSG
Inter Milaan Inter Milaan 0-1 Arsenal Arsenal
Galatasaray Galatasaray 21/01 Atlético Madrid Atlético Madrid
FK Qarabag FK Qarabag 21/01 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Bayern München Bayern München 21/01 Union SG Union SG
Newcastle United Newcastle United 21/01 PSV PSV
Chelsea Chelsea 21/01 Pafos FC Pafos FC
Marseille Marseille 21/01 Liverpool FC Liverpool FC
Juventus Juventus 21/01 SL Benfica SL Benfica
Atalanta Atalanta 21/01 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Slavia Praag Slavia Praag 21/01 Barcelona Barcelona

Nieuwste reacties

mantoch mantoch over OFFICIEEL: Beerschot stelt volgende transfer voor: "Past perfect in onze visie" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Kairat Almaty - Club Brugge: 0-0 Swakke25 Swakke25 over STVV is een titelkandidaat: zeven redenen waarom er met de Limburgers rekening moet gehouden worden Negenduuzend Negenduuzend over 🎥 Amateurvoetballer wordt door politie opgepakt na deze degoutante actie op het veld Boktor Boktor over Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen Christophe De Geyter Christophe De Geyter over OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent Standard 2.0 Standard 2.0 over Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard IXL IXL over Union moet punten pakken: dit zegt CEO Bormans vlak voor Bayern München Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Heeft Coosemans zichzelf buitenspel gezet? Anderlecht stopt niet en wil nog een doelman in huis halen rinus michels rinus michels over Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved