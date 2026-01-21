Zo is het heel duidelijk: Club Brugge hakt knoop door rond Onyedika

Raphael Onyedika is opnieuw een gegeerde naam op de transfermarkt. De middenvelder van Club Brugge staat nadrukkelijk in de belangstelling van buitenlandse topclubs, maar blauw-zwart trekt voorlopig een duidelijke lijn.

Raphael Onyedika kan heel wat interesse genieten deze winter. De middenvelder van Club Brugge staat bovenaan en in drukletters op het lijstje van Galatasaray.

Makkelijk zal de Turkse topclub het niet hebben om Onyedika te contracteren. Het Nieuwsblad laat woensdag weten dat het al een bod indiende bij blauw-zwart.

Club Brugge houdt poot stijf ondanks buitenlandse interesse

Zonder succes: Club Brugge veegde de aanbieding van tafel. Hoewel Onyedika gecharmeerd zou zijn door de Turkse interesse, zijn de Bruggelingen écht niet van plan om hem deze winter te laten vertrekken.

Onyedika is te belangrijk voor Club, dat het zonder hem bijzonder moeilijk had. De middenvelder was met Nigeria op de Afrika Cup, waar hij brons pakte. Donderdag zou hij opnieuw aansluiten op de training.

Naast Galatasaray toont ook Aston Villa interesse, al is dat veel minder concreet. Club zal er dus alles aan doen om Onyedika deze winter aan boord te houden, al lijkt een zomers vertrek bijna onvermijdelijk.