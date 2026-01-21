Zelfs als Brugge Marseille verslaat, doen ze minder goed dan vorig seizoen... en moeten ze de vingers kruisen

Club Brugge heeft zich in Kazachstan weer op het juiste spoor gezet door drie cruciale punten binnen te halen. De West-Vlamingen hebben echter geen kans om zo goed te presteren als vorig seizoen in de competitie, en ze hebben hoe dan ook hun lot niet in eigen handen.

Is het ontwaken van Club Brugge te laat gekomen? Dat wisten we al bij de loting: de verplaatsing naar Kairat Almaty had een goeie kans om beslissend te zijn voor blauw-zwart, die niet gespaard bleven. Zonder overwinning in Kazachstan was de vergelijking simpel: Club kon zich nooit meer kwalificeren voor de play-offs.

Al met al loopt het Brugse parcours dit seizoen in de League-fase logisch: iedereen kon de nederlagen tegen Arsenal en tegen Bayern voorspellen, en niemand zou verrast zijn geweest Club te zien onderuit gaan tegen Atalanta en Sporting. De 4/6 tegen Monaco en Barça was zelfs erg positief.

Zoals vorig seizoen heeft Brugge één ding gemist om kalm te zijn aan het einde van het parcours: een knappe prestatie. Drie punten pakken in plaats van slechts één tegen FC Barcelona (zoals vorig seizoen met de 0-0 tegen Juventus), een punt gaan halen bij Sporting of bij Atalanta: dat had Club mogelijk gemaakt om zijn lot in eigen handen te hebben voor de laatste speeldag.

We moeten Marseille verslaan... en bidden

Club staat momenteel, met 7 punten, één punt achter de top-24 die staat voor play-offs. Toevallig hebben de belagers van de vicekampioenen van België een loodzware programma. Benfica (6 punten) gaat naar Juventus, Pafos (6 punten) gaat naar Chelsea, de Union Saint-Gilloise (6 punten) gaat naar Bayern en Athletic Bilbao (5 punten) gaat naar Atalanta.



Lees ook... Drie Club Brugge-supporters aangehouden in Kazachstan na CL-wedstrijd: dit is de opvallende reden›

Naast de clubs achterin, zullen we ook hopen dat meerdere clubs die nu op 8 punten staan volgende week punten verliezen voor de laatste speeldag - en Brugge zal tegen Olympique Marseille moeten winnen. Een echte finale, maar zonder dat de Club in eigen handen heeft.

Vorig seizoen lag de drempel voor de play-offs op 11 punten; Blauw-Zwart kan bij winst slechts 10 punten halen. De trend lijkt duidelijk: ook dit seizoen zullen tien punten waarschijnlijk onvoldoende zijn.

Het andere geluk van Brugge: op de laatste speeldag treffen de drie teams die momenteel op 8 punten staan (en virtueel geplaatst) zware tegenstanders. Napoli ontvangt Chelsea, København gaat naar Barcelona en Olympiakos gaat naar Ajax. Als iedereen struikelt, zal er misschien nog een plek zijn voor de Club in de play-offs... maar dat begint al met heel wat voorwaarden...