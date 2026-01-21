Ivan Leko heeft extra troefkaart: "Hij kan een van onze belangrijkste spelers worden"

Onder Ivan Leko krijgt Mamadou Diakhon steeds meer speelgelegenheid. De flankaanvaller toont de voorbije weken een duidelijke vooruitgang in zijn prestaties.

Groeiende rol binnen de ploeg

Diakhon kende na zijn komst uit Reims een moeilijke start bij Club Brugge, met beperkte basisplaatsen en weinig invalbeurten. Onder Leko lijkt zijn positie echter te veranderen. De trainer benadrukte zijn vertrouwen met de woorden: “Mamadou is al drie keer gestart onder mij en even vaak was hij goed”, zegt Leko aan Sporza. De wedstrijd in Kazachstan vormde daarbij een opvallend moment.

In het duel tegen Kairat Almaty leverde Diakhon een belangrijke bijdrage. Door de blessure van Tzolis kreeg hij zijn kans en kroonde hij zich tot een van de uitblinkers. “Vandaag was hij zelfs uitstekend.” Zijn assist bij de derde Brugse treffer onderstreepte die impact.

De flankaanvaller reageerde na afloop tevreden op zijn recente evolutie. Vervolgens lichtte hij toe dat de aanpassing aan een nieuwe omgeving tijd vraagt, maar dat het steeds beter gaat. Hij gaf aan dat hij dankbaar is voor de steun van zijn ploegmaats en blij is met zijn huidige situatie.

Individuele begeleiding en toekomstperspectief

Leko ziet in Diakhon een speler met specifieke kwaliteiten die passen binnen de gewenste speelwijze. “Het is een jongen met potentieel en een specifiek profiel.” De staf werkt intensief met hem, onder meer via individuele sessies en videobeelden.

Lees ook... Roméo Vermant over zijn toekomstplannen en wanneer hij Club Brugge wil verlaten›

Daarnaast benadrukte Leko dat Diakhon over de juiste ingesteldheid beschikt. “Voorts is Mamadou heel bescheiden en coachbaar.” Die houding maakt volgens de trainer een verdere groei mogelijk. “Mamadou heeft getoond dat hij een van onze belangrijkste spelers kan worden”, besloot Leko.