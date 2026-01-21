Club Brugge verliest vele uren tijd na wedstrijd in Astana

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
De terugreis van Club Brugge uit Astana verliep aanzienlijk moeizamer dan de wedstrijd zelf. De ploeg verloor meerdere uren door technische problemen op de luchthaven.

Lang oponthoud op de startbaan

Club Brugge moest na de Europese uitwedstrijd onverwacht lang wachten voor het toestel kon vertrekken. De delegatie stond meer dan vijf uur stil op de luchthaven, nadat de geplande vlucht laat op de avond niet kon opstijgen, zo meldt Het Laatste Nieuws.

De krant bevestigde dat de motoren van het toestel bevroren waren. Het vertrek schoof daardoor op tot diep in de nacht. Tijdens het oponthoud probeerden spelers en staf de tijd door te komen. Enkele spelers wandelden door het toestel, terwijl anderen zich bezighielden met kaartspelen. De omstandigheden maakten de terugreis weinig comfortabel, zeker gezien de reeds lange Champions League-trip.

De lage temperaturen in Astana noopten tot een uitgebreide ijsverwijdering van het toestel. De procedure, die normaal beperkt blijft tot een korte onderbreking, duurde aanzienlijk langer. De gezagvoerder had een kort oponthoud aangekondigd, maar uiteindelijk liep de vertraging op tot ruim vijf uur.

Gevolgen voor planning en voorbereiding

Het vliegtuig kon pas in de vroege ochtend opstijgen. De vlucht zelf duurde acht uur, waardoor de totale reistijd zwaar doorwoog. De ploeg bleef tijdens de volledige trip vasthouden aan de West-Europese tijdsindeling, maar het schema raakte toch verstoord.

De spelers hadden normaal na een uur vliegen moeten rusten, maar door het lange wachten werd het een bijzonder late avond. De impact op de voorbereiding van de komende competitiewedstrijd moet nog blijken. De spelersgroep heeft een vrije dag, waarna donderdag de trainingen hervatten.

De club verwacht dat twee trainingsdagen volstaan om de planning bij te sturen. Blauw-zwart gaat ervan uit dat de ploeg tijdig klaar raakt voor de volgende opdracht tegen Zulte Waregem. De sportieve staf houdt rekening met de extra belasting, maar ziet voorlopig geen structurele gevolgen.

