Roméo Vermant over zijn toekomstplannen en wanneer hij Club Brugge wil verlaten
2025 is het jaar van de doorbraak voor Romeo Vermant. Met doelpunten in de play-offs, zijn debuut als Rode Duivel en goals in de Champions League ziet de 21-jarige spits zichzelf steeds nadrukkelijker als nummer één bij Club Brugge.

“Ik begrijp dat daar veel rond te doen was en is, maar in mijn hoofd ben ik dat wel", zegt Vermant in Krant van West-Vlaanderen. “Na mijn blessure deed Nico het goed en verdiende hij zijn plaats, maar intussen ben ik gewoon weer fit.”

Zijn eerste minuten bij de Rode Duivels waren een hoogtepunt, al blijft Vermant nuchter. “Ik was superblij met mijn debuut, maar ik vóél me nog geen Rode Duivel. Daarvoor moet ik nog meer bewijzen.”

Ook het WK leeft in zijn hoofd, zeker met zijn verjaardag in het vooruitzicht. “Natuurlijk denk je daaraan", lacht hij. “Maar ik weet dat ik daarvoor de rest van het seizoen moet blijven presteren en veel goals moet maken.”

Romeo Vermant denkt wel aan een transfer, maar het hoeft niet

De recente toptransfer van Kaye Furo doet hem ook nadenken over zijn eigen toekomst. “Ik denk wel dat ik klaar ben voor een buitenlands avontuur", geeft Vermant toe. “Dit seizoen bevestigen bij Club was de prioriteit.”

Een vertrek is echter geen must. “Alleen voor een echte stap hoger zou ik Club verlaten", besluit hij. “Vier generaties Vermant speelden hier. Hoe meer ik erover nadenk, hoe specialer dat wordt.”

