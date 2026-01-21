Gaat dit gevolgen hebben? Club Brugge-spelers brachten nacht door op vliegtuig zonder slapen

Na de 1-4-zege in Kazachstan beleefde Club Brugge een bijzonder zware terugreis. Het vliegtuig van blauw-zwart bleef meer dan vijf uur aan de grond in Astana door motorproblemen veroorzaakt door de kou.

Het was de bedoeling dat de vicelandskampioen meteen na de match terugvloog naar België. Maar de lage temperaturen zorgden voor technische problemen waardoor het gecharterde vliegtuig niet kon opstijgen.

Het toestel had oorspronkelijk moeten vertrekken om 2 uur lokale tijd (22 uur Belgische tijd), zodat spelers hun nachtrust konden behouden. Door de vertraging van ruim vijf uur aan boord was slapen er echter niet bij; veel spelers gingen zich maar met kaartspel en gesprekken bezig houden.

Club Brugge kwam zes uur later dan gepland aan in Oostende

Uiteindelijk steeg de Airbus A340-300 pas om 3.45 uur Belgische tijd op. De landing in Oostende was voorzien om 6.20 uur, maar de vertraging verlengde de reis tot rond 11.30 uur, zo’n zes uur later dan gepland.

Woensdag kregen de spelers van Club Brugge vrijaf om bij te komen van de slopende reis. Donderdag staat er opnieuw training op het programma, maar de vraag blijft of de vermoeidheid sporen zal nalaten voor de wedstrijd van zaterdag tegen Zulte Waregem.

Met januari al een drukke maand vol wedstrijden, wordt het afwachten of deze zware terugreis gevolgen zal hebben op de prestaties van blauw-zwart in de komende duels.