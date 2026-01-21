Het Europese doek valt waarschijnlijk voor Union SG: Bayern München velt het verdict in vijf dolle minuten

Het Europees avontuur is zo goed als zeker voorbij voor Union SG. Het verloor met 2-0 bij Bayern München en is zo met 6 op 21 afgezakt in de League Phase van de Champions League. Mathematisch is het misschien nog mogelijk, maar dan zal het naar veel anderen moeten kijken.

Union SG wist dat het moest stunten in de Allianz Arena om nog kans te blijven maken op de top-24 in de League Phase van de Champions League. Nooit een makkelijke opdracht als je dan tegen grootmacht Bayern München moet spelen.

Vincent Kompany had bovendien geen zin om punten te laten liggen in de strijd om de topplaatsen en koos tegen de Brusselaars dan ook voor zijn type-elftal. Zeker voorin is dat een drietand - of zeg maar viertand - om u tegen te zeggen.

Union SG speelt een helft héél goed mee met Bayern München

David Hubert van zijn kant antwoordde door Sykes centraal in de defensie neer te poten om onder meer Harry Kane af te houden. Voorin kreeg Florucz zijn kans naast Promise David. Union wilde namelijk ook vol zijn kansen gaan.

In de eerste helft leverde dat eigenlijk ook de beste kans op voor de Unionisten. Promise David kopte echter iets te centraal, waardoor Neuer de 0-1 kon voorkomen. Aan de overkant was er niet veel meer te noteren dan een kopbal van Guerreiro over de kooi van Scherpen.







Met een gelijkspel naar de rust: hoopgevend. Maar de Brusselse dromen gingen snel vervliegen, want in de vijf minuten na de koffie was het meteen over en sluiten. Eerst kon Kane op een hoekschop de 1-0 van dichtbij tegen de touwen koppen, even later ging de doelman op hem in de fout: strafschop.

Kane ging achter de bal staan en kon er meteen 2-0 van maken. Later in de wedstrijd miste hij nog vanop de stip de opgelegde kans om er een hattrick van te maken, terwijl een kwiek ingevallen Fuseini aan de overkant tot drie keer toe vergat de match spannend te maken.

Deksel op de neus, getekend Harry Kane

Na een tweede gele kaart voor Min-Jae had Union nochtans een halfuur de tijd om met een mannetje meer te spelen, maar het lukte niet om een hoopgevende aansluitingstreffer te maken. Olise kwam zelfs nog heel dichtbij de 3-0.

Het bleef uiteindelijk bij 2-0. Bayern en Kompany zijn zo zeker van de top-8 en wat extra rust in februari, voor Union SG wordt het volgende week meer dan waarschijnlijk de laatste wedstrijd in de League Phase tegen Atalanta Bergamo. Met opgeheven hoofd, maar net niet voldoende voor de top-24.