Bayern München Bayern München
2-0
Union SG Union SG
bayBayern München
usgUnion SG
(Michael Olise) Harry Kane 52'
1-0
Harry Kane (pen) 55'
2-0
Datum: 21/01/2026 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Allianz Arena
Het Europese doek valt waarschijnlijk voor Union SG: Bayern München velt het verdict in vijf dolle minuten
Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 47 reacties
Het Europese doek valt waarschijnlijk voor Union SG: Bayern München velt het verdict in vijf dolle minuten
Foto: © photonews

Het Europees avontuur is zo goed als zeker voorbij voor Union SG. Het verloor met 2-0 bij Bayern München en is zo met 6 op 21 afgezakt in de League Phase van de Champions League. Mathematisch is het misschien nog mogelijk, maar dan zal het naar veel anderen moeten kijken.

Union SG wist dat het moest stunten in de Allianz Arena om nog kans te blijven maken op de top-24 in de League Phase van de Champions League. Nooit een makkelijke opdracht als je dan tegen grootmacht Bayern München moet spelen.

Vincent Kompany had bovendien geen zin om punten te laten liggen in de strijd om de topplaatsen en koos tegen de Brusselaars dan ook voor zijn type-elftal. Zeker voorin is dat een drietand - of zeg maar viertand - om u tegen te zeggen.

Union SG speelt een helft héél goed mee met Bayern München

David Hubert van zijn kant antwoordde door Sykes centraal in de defensie neer te poten om onder meer Harry Kane af te houden. Voorin kreeg Florucz zijn kans naast Promise David. Union wilde namelijk ook vol zijn kansen gaan.

In de eerste helft leverde dat eigenlijk ook de beste kans op voor de Unionisten. Promise David kopte echter iets te centraal, waardoor Neuer de 0-1 kon voorkomen. Aan de overkant was er niet veel meer te noteren dan een kopbal van Guerreiro over de kooi van Scherpen.



Met een gelijkspel naar de rust: hoopgevend. Maar de Brusselse dromen gingen snel vervliegen, want in de vijf minuten na de koffie was het meteen over en sluiten. Eerst kon Kane op een hoekschop de 1-0 van dichtbij tegen de touwen koppen, even later ging de doelman op hem in de fout: strafschop.

Kane ging achter de bal staan en kon er meteen 2-0 van maken. Later in de wedstrijd miste hij nog vanop de stip de opgelegde kans om er een hattrick van te maken, terwijl een kwiek ingevallen Fuseini aan de overkant tot drie keer toe vergat de match spannend te maken.

Deksel op de neus, getekend Harry Kane

Na een tweede gele kaart voor Min-Jae had Union nochtans een halfuur de tijd om met een mannetje meer te spelen, maar het lukte niet om een hoopgevende aansluitingstreffer te maken. Olise kwam zelfs nog heel dichtbij de 3-0.

Het bleef uiteindelijk bij 2-0. Bayern en Kompany zijn zo zeker van de top-8 en wat extra rust in februari, voor Union SG wordt het volgende week meer dan waarschijnlijk de laatste wedstrijd in de League Phase tegen Atalanta Bergamo. Met opgeheven hoofd, maar net niet voldoende voor de top-24.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Bayern München Bayern München
Neuer Manuel 90' 6.8 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Bischof Tom 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 80/91 (87.9%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tah Jonathan 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 96/100 (96%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Kim Min-Jae   63' 6.3 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 57/61 (93.4%)
Meer statistieken
Guerreiro Raphaël 67' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 64/69 (92.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Pavlovic Aleksandar 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 150/155 (96.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/11 (90.9%)
Meer statistieken
Kimmich Joshua 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 130/140 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Olise Michael A   90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 65/72 (90.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 7/12 (58.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Karl Lennart 67' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Díaz Luis 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Kane Harry ⚽ ⚽ 90' 8.1 -
  • Goals: 2
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Schoten op doel: 3/5
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Gnabry Serge 0' 6.5  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Goretzka Leon 0' 6.8  
Meer statistieken
Musiala Jamal 0'  
Davies Alphonso 23' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 29/30 (96.7%)
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
Meer statistieken
Ito Hiroki 23' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 31/32 (96.9%)
Meer statistieken
Ulreich Sven 0'  
Kiala Cassiano 0'  
Urbig Jonas 0'  
Daiber David 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.1 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/24 (33.3%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Burgess Christian 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Sykes Ross 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Khalaili Anan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 82' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 47/49 (95.9%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 67' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar 67' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Meer statistieken
David Promise   82' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Florucz Raul 67' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias 0'  
Fuseini Mohammed 23' 6.7 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Schoofs Rob 8' 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Meer statistieken
Patris Louis 23' 5.8 -
Meer statistieken
Leysen Fedde 23' 6.3 -
Meer statistieken
Herbeleef Bayern München - Union SG
Het Europese doek valt waarschijnlijk voor Union SG: Bayern München velt het verdict in vijf dolle minuten

Het Europese doek valt waarschijnlijk voor Union SG: Bayern München velt het verdict in vijf dolle minuten

21/01

Het Europees avontuur is zo goed als zeker voorbij voor Union SG. Het verloor met 2-0 bij Bayern München en is zo met 6 op 21 afgezakt in de League Phase van de Champions L...

Champions League

 Speeldag 7
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-4 Club Brugge Club Brugge
Bodø Glimt Bodø Glimt 3-1 Manchester City Manchester City
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 1-1 Napoli Napoli
Real Madrid Real Madrid 6-1 Monaco Monaco
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Tottenham Tottenham 2-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Villarreal Villarreal 1-2 Ajax Ajax
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 2-1 PSG PSG
Inter Milaan Inter Milaan 1-3 Arsenal Arsenal
Galatasaray Galatasaray 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
FK Qarabag FK Qarabag 3-2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Bayern München Bayern München 2-0 Union SG Union SG
Newcastle United Newcastle United 3-0 PSV PSV
Chelsea Chelsea 1-0 Pafos FC Pafos FC
Marseille Marseille 0-3 Liverpool FC Liverpool FC
Juventus Juventus 2-0 SL Benfica SL Benfica
Atalanta Atalanta 2-3 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Slavia Praag Slavia Praag 2-4 Barcelona Barcelona
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved