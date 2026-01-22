Deze Unionist had een fijn weerzien met Vincent Kompany: "We verdienden meer"

Union Saint-Gilloise hoeft zich niet te schamen voor zijn prestatie in de Allianz Arena. Ondanks de nederlaag verscheen Anouar Ait El Hadj met een gevoel van plichtsbesef en voldoening voor onze microfoon.

Het mooie beeld van vóór de wedstrijd was te danken aan Anouar Ait El Hadj en Vincent Kompany. Vier jaar na hun afscheid bij Anderlecht was het tijd voor een weerzien in de catacomben van de Allianz Arena. Naast de baard die Kompany verraste, liet de nummer tien ook zien aan de man die zijn profcarrière lanceerde dat zijn spel intussen geëvolueerd is. "Ik heb met hem en zijn rechterhanden kunnen praten. Het deed echt deugd om hen terug te zien."

Vergeleken met zijn opleiding bij Neerpede heeft Ait El Hadj bijvoorbeeld geleerd om vaker te plooien. "We speelden een heel sterke eerste helft en verdedigden zeer goed. We hadden ook die mooie actie met Promise David, die met het hoofd kon scoren. We waren heel tevreden over die eerste helft, al wisten we dat ze na de rust zouden aandringen en kansen zouden krijgen. Dat is ook gebeurd, met die twee doelpunten op twee minuten tijd."

Een ongelooflijke ervaring

Union kraakte uiteindelijk na de pauze. "We weten dat het moeilijk is om dat 90 minuten vol te houden. Maar er zijn momenten waarop we moeten leren om mentaal rustiger te blijven, zoals bij dat tweede doelpunt. We hadden net een goal geïncasseerd en trokken meteen ten aanval, waardoor we hen precies de ruimtes gaven waar ze op wachtten. 1-0 was geen ramp, we moesten compact blijven en ons niet meteen openstellen."

Toch kan Union trots zijn op zijn prestatie. "Tot het einde hebben we geprobeerd te tonen dat we er nog altijd stonden. We vertrekken met een 2-0-nederlaag, dat is een verlies, maar we hebben enorm veel geleerd zonder dat het een zware score werd. We verdienden zelfs beter."



Een leerproces dat sinds het begin van de campagne al zichtbaar is. "Als je de match tegen Newcastle vergelijkt met de eerste helft van vandaag, is er een enorm verschil. We hebben 45 minuten als grote jongens gespeeld, er is duidelijk progressie."

Union keert met trots terug naar Sint-Gillis. "Het is een droom om hier te staan, een droom die werkelijkheid wordt. Spelen tegen een van de beste ploegen van Europa is iets bijzonders. Zeker wanneer je zo’n sterke eerste helft speelt. Dat is een prachtige ervaring."