Union liet een duidelijke indruk na: dit hebben Vincent Kompany, Harry Kane en Manuel Neuer erover te zeggen

Bayern München beseft dat het woensdagavond in de eerste helft ondermaats was. Vincent Kompany en zijn spelers erkennen ook de verdiensten van Union.

Na zestien goals in zijn eerste drie wedstrijden van 2026 stond Bayern München tegen Union Saint-Gilloise iets minder in vuur en vlam. "Het is de Champions League, het kan niet altijd makkelijk zijn. Ik zou niet zeggen dat Union beter was in de eerste helft, wij hadden ook kansen, maar het tempo lag vrij laag. In de tweede helft hebben we, ondanks de rode kaart, heel goed gespeeld. De ploeg heeft opnieuw sterk gereageerd", verklaarde Vincent Kompany op de persconferentie.

De Belgische trainer kwam met mooie woorden voor zijn tegenstander. "Ze speelden een heel sterke eerste helft, dat verbaasde me niet. Dat doen ze al jaren. Ze stonden compact en waren gevaarlijk in de omschakeling. Union was goed en wij speelden niet aan het juiste tempo. Onze counterpressing was te traag. Maar de reactie van het team na rust was de juiste, met een hoger tempo. Toch felicitaties aan Union, dat vanavond het Belgische voetbal eer heeft aangedaan. Het was een perfect moment van David tegen Goliath."

Bayern München reageerde goed tegen Union

Het wedstrijdverloop bevestigde wat we ook in de eerste matchen van het kalenderjaar zagen bij Bayern. Doelsaldo na de eerste helft van die vier wedstrijden? 3-3. Na rust? 15-0. "Onze tegenstanders proberen ons simpelweg vanaf het begin onder druk te zetten. Ik heb al in dominante ploegen gespeeld en soms is het nu eenmaal zo dat wedstrijden pas in de tweede helft openbreken. Maar ja, we kunnen beter doen in de eerste helft. Vergeet ook niet dat we om de drie dagen spelen. We moeten het juiste evenwicht vinden", besloot Kompany, voor hij in de armen viel van Michael Verschueren, die geen seconde van zijn persconferentie had gemist.

Als auteur van een dubbele treffer, maar ook van een strafschop tegen de lat, bevestigde Harry Kane de analyse van zijn coach. "Ik denk dat de tweede helft beter was. In de eerste helft speelden we wat slordig en misten we energie. We hadden zelfs geluk dat het bij de rust 0-0 stond."



"Als de kans van Promise David binnen was gegaan, werd het misschien een heel andere wedstrijd. Maar Manu (Neuer) was er, hij pakte die bal knap. In de rust hebben we tegen elkaar gezegd dat we met meer intensiteit moesten spelen, en dat hebben we ook gedaan. We scoorden op de juiste momenten, hadden pech met de rode kaart, maar controleerden toch de wedstrijd en pakten de drie punten."

Ook Manuel Neuer sprak in dezelfde lijn. "We zaten eigenlijk niet meteen in de match, we hadden dat gevoel van zekerheid niet. Ik denk dat als Harry’s eerste kans binnengaat, of als de corner van Rafa (Guerreiro) de 1-0 oplevert, we sneller in de wedstrijd hadden gezeten. Tegen zo’n ploeg zou alles dan waarschijnlijk makkelijker worden. Maar dit is de Champions League: iedereen kan voetballen en profiteren van zwakkere momenten bij de tegenstander. Desondanks zijn we erg tevreden met de manier waarop we de situatie hebben omgebogen", besloot hij aan onze microfoon.