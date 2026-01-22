Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..."

Union Saint-Gilloise heeft zich kranig verweerd in de Allianz Arena. Maar om nog in de top 24 te eindigen, is nu een mirakel nodig.

Met welk gevoel vertrek je na zo’n wedstrijd? "Ik ben uiteraard ontgoocheld, want ik ben iemand die competitief is", verklaarde David Hubert op de persconferentie. "Ik verlies zelfs niet graag een wedstrijdje tegen mijn kinderen, dus dat is hier niet anders, tegen de beste ploeg ter wereld."

Los daarvan onthoudt de Union-trainer vooral de uitstekende eerste helft van zijn ploeg en de inspanningen tot het einde. "Ik denk dat we een quasi perfecte eerste helft hebben gespeeld. Er was een ongelooflijke wil om elke bal te heroveren en enorm veel moed om onder druk te blijven voetballen en de bal te vragen ondanks het pressingspel van de tegenstander. Daar mogen we dus bijzonder trots op zijn."

Te veel bravoure net na de 1-0

Uiteindelijk kraakte Union op iets wat normaal net een sterkte is. "Het is nooit leuk om een doelpunt te slikken op een corner. Dat zegt veel over de wedstrijd die we gespeeld hebben en over het feit dat zij een stilstaande fase nodig hadden om door te breken."

Twee minuten van desorganisatie volstonden. "Daar had ik het wat moeilijk mee. Door het vertrouwen na onze eerste helft zijn we niet koel genoeg gebleven en wilden we meteen opnieuw druk zetten. Maar Bayern wachtte daar net op. Ze hebben dat perfect uitgespeeld. Die tweede goal valt terwijl er nog 40 minuten te spelen waren. Dat is veel te vroeg om je zo bloot te geven. Dat is mijn enige echte negatieve punt."

Union moet nu hopen op een mirakel om nog in de top 24 te eindigen. Met zes punten staat het momenteel 31e. Zes ploegen uit die top 24 zijn mathematisch nog inhaalbaar, maar met een doelsaldo van -10 wordt het bijzonder moeilijk om de drie teams met negen punten nog voorbij te steken, zelfs bij een zege tegen Atalanta.



Arsenal and Bayern München through to the round of 16 ✅



How things look after MD7 👇#UCL pic.twitter.com/fr0UNGvW4G — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 21, 2026

Alsof dat nog niet volstaat, staan er tussen Union en de top 24 nog zes andere ploegen die vastberaden zijn om op de slotspeeldag het verschil te maken en met een betere uitgangspositie vertrekken om de rangorde door elkaar te schudden. Daar hoort ook Club Brugge bij, dat zeven punten telt. Union heeft er dus alle belang bij dat blauw-zwart verliest tegen Marseille, dat met negen punten en een doelsaldo van nul echter quasi buiten bereik lijkt.

Om alsnog het summum te bereiken, moet Union dus met mooie cijfers winnen van Atalanta én hopen op misstappen van minstens zeven clubs, waaronder Pafos (tegen Slavia Praag), Benfica (tegen Real Madrid), Bodø/Glimt (bij Atlético Madrid), Club Brugge (tegen Marseille), Kopenhagen (bij FC Barcelona), Napoli (tegen Chelsea), Olympiacos (bij Ajax), Athletic Bilbao (tegen Sporting Portugal), PSV (tegen Bayern München), Monaco (tegen Juventus) en Leverkusen (tegen Villarreal).

Een quasi onmogelijke opdracht. "Tenzij ze ons volgende week vier punten geven bij een overwinning. Maar ik betwijfel of ze daarmee akkoord gaan", glimlachte Hubert. "Tegen Bayern hadden we 3% kans om te winnen. Zolang er nog 1% kans op kwalificatie is, zullen we er vol voor gaan."