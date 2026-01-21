Vermant blijft met de voetjes op de grond: "We zijn niet blind voor wat er de voorbije weken gebeurd is"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Foto: © photonews

Romeo Vermant was trefzeker voor Club Brugge in Kazachstan. Toch was de aanvaller niét euforisch. "Ik ben vooral opgelucht."

Club Brugge won met 1-4 bij Kairat Almaty. De Belgische vicekampioen zet op die manier de puntjes op de i na twee opeenvolgende nederlagen.

"Ik ben vooral opgelucht", glimlacht Romeo Vermant in Het Laatste Nieuws. "Het was een erg intense wedstrijd. De drie punten doen ons goed."

Vermant scoorde vanavond zijn eerste doelpunt op Het Kampioenenbal. "Ik zocht al een tijdje naar een doelpunt in de Champions League. Het is de grootste competitie ter wereld, hé."

"Natuurlijk zat het ergens in mijn hoofd dat het nog niet gelukt was", geeft de aanvaller toe. "Maar uiteindelijk heeft het niet zo lang geduurd. (lacht) Ik ben blij dat de teller niet meer op nul staat."

Club Brugge heeft zicht op Europese overwintering. Maar dan moét Olympique Marseille volgende week over de knie worden gelegd.

Lees ook... Romeo Vermant verrast met uitspraak over Rode Duivels

"We zijn niet blind voor de zaken die de voorbije weken gebeurd zijn", aldus Vermant. "Niet alles is rooskleurig. We gaan dan ook hard werken richting de volgende wedstrijden."

