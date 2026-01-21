Drie Club Brugge-supporters aangehouden in Kazachstan na CL-wedstrijd: dit is de opvallende reden

Foto: © photonews

Club Brugge pakte een broodnodige 1-4-zege in Kazachstan, maar naast het sportieve was er ook randnieuws. Enkele meegereisde supporters zorgden voor opvallende beelden die lokaal niet in goede aarde vielen.

Club Brugge won dinsdagavond met 1-4 van Kairat Almaty in de Champions League. Lastige omstandigheden, maar niet de meest vervelende tegenstander. Na een reeks tegenvallende resultaten deed de overwinning deugd.

Blauw-zwart kon ook rekenen op heel wat supporters, opvallend veel zelfs. Ongeveer 500 Club-fans maakten de lange reis naar Kazachstan, wat niet meteen de meest aantrekkelijke verplaatsing is.

De meegereisde fans lieten zich tijdens de wedstrijd goed horen, al kozen enkelen ervoor om op een andere manier op te vallen. Drie supporters trokken tijdens de wedstrijd plots hun kleren uit.

Ophef naast het veld in Astana

Niet alles, want enkel een Borat-mankini bleef nog aan. Borat is een fictief, extreem overdreven personage uit de films van Sacha Baron Cohen. Hij wordt voorgesteld als journalist uit Kazachstan, al heeft dat land zich expliciet gedistantieerd van de karikaturale en foutieve voorstelling.

Jaren nadat de film verscheen draaide Kazachstan wel wat bij. Het land kreeg heel wat bekendheid door de film en begon het te benutten voor toerisme in het land. Toch ligt het blijkbaar nog gevoelig...

Lees ook... Zelfs als Brugge Marseille verslaat, doen ze minder goed dan vorig seizoen... en moeten ze de vingers kruisen

Sporza meldt dat, volgens lokale bronnen, de drie Club-supporters zijn aangehouden en een boete van 35 euro kregen. De lokale politie duidt: "Wegens een gebrek aan respect. De overtreders zijn in tijdelijke hechtenis geplaatst in afwachten van een beslissing door de rechtbank." 

