Ivan Leko glashelder over transfer Onyedika: "I'm not stupid"

Er komen een heel belangrijke week aan voor Club Brugge. Er is de competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem om het goede van de match tegen Kairat Almaty te bevestigen én er is de cruciale wedstrijd in de Champions League tegen Olympique Marseille.

Raphael Onyedika heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Club Brugge. De 24-jarige middenvelder trainde donderdag en vrijdag wel 'gewoon' mee met de groep, maar het is intussen duidelijk dat hij openstaat voor een nieuwe stap.

Raphael Onyedika mag niet vertrekken bij Club Brugge

Mogelijk moet die er al deze winter gaan komen, want Onyedika heeft grootse aanbiedingen die bijna niet te weerstaan zijn. Galatasaray en Frankfurt zijn bij de geïnteresseerde clubs en de verdedigende middenvelder heeft er wel oren naar.

Ivan Leko kreeg dan ook de nodige vragen op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel met Zulte Waregem. Voor hem is het dan ook meteen duidelijk: Onyedika mag niet vertrekken en zal ook niet vertrekken deze winter.

Ivan Leko is niet gek

“Niemand heeft mij verteld dat hij vertrekt. Wat ik heb gezien? Dat hij opnieuw meetraint met ons, dat hij goedgeluimd is en zich normaal gedraagt. Ik zie geen reden om hem niet gewoon in de kern op te nemen", aldus de T1 van Club Brugge.

“Mensen babbelen en speculeren over transfers, maar ik blijf rustig”, aldus Leko tegen Het Nieuwsblad. “We zien wel wat er gebeurt. Pas wanneer de transferperiode voorbij is, weten we meer. Maar over Onyedika maak ik mij geen zorgen. Ik zit al dertig jaar in het voetbal: I’m not stupid.”

Volg Club Brugge - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (24/01).

