Goede week voor Genk, Club Brugge (en Union SG), maar toch slecht nieuws met oog op toekomst
Met twee overwinningen in drie wedstrijden en de kwalificatie van Racing Genk voor de play-offs van de Europa League heeft België zojuist een mooie week beleefd wat betreft de UEFA-coëfficiënt. Deze goede prestaties gaan echter ook gepaard met slecht nieuws.

Hoewel de nederlaag van Union Saint-Gilloise bij Bayern München toch vrij verwacht was, hebben Club Brugge en Racing Genk deze week hun werk gedaan in de Europese competitie, en wisten zij respectievelijk te winnen tegen Kairat Almaty (1-4) en FC Utrecht (0-2).

België beleefde een goede week, maar ...

Dankzij deze overwinning op donderdagavond zijn de Limburgers verzekerd van minimaal een plek in de barrages voor de Europa League, en kunnen ze nog steeds hopen de competitie in de top-8 af te sluiten. Daartoe zullen ze Malmö op de laatste speeldag moeten verslaan.

Een mooie week voor België dus, dat hetzelfde aantal punten behaalde als Nederland, een van haar directe concurrenten, wiens balans deze week uit twee overwinningen en drie nederlagen in vijf duels bestaat.

België wordt voorbijgestreefd door Portugal in de ranglijst voor 2026-2027

Portugal heeft daarentegen beter gepresteerd dan België, met twee overwinningen, een gelijkspel en een nederlaag, waaronder de verrassende zege van Sporting Portugal tegen de titelhouder van de Champions League, Paris Saint-Germain.



Bij de UEFA-coëfficiënt voor het seizoen 2025-2026 behoudt België dus zijn achtste plek, met een voorsprong die blijft groeien ten opzichte van Turkije, dat negende staat. Maar als men rekening houdt met de stand voor het komende seizoen, hebben onze clubs dus toch wat slecht nieuws gekregen.

Portugal, dat aan het eind van het seizoen 12.916 punten zal verliezen tegenover 6.600 voor België, heeft zijn achterstand ingehaald en heeft de zesde virtuele plek van onze clubs in 2027 veroverd, terwijl Nederland momenteel achtste staat met een duidelijke achterstand. België zou dus zeker één plaats moeten winnen ten opzichte van dit seizoen, maar niet twee, zoals mogelijk zou zijn geweest bij betere algemene resultaten.

