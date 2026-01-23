"Ik hou niet van onnodige arrogantie": Vincent Kompany openhartig

"Ik hou niet van onnodige arrogantie": Vincent Kompany openhartig
Foto: © photonews

Er zijn video's verschenen waarin Vincent Kompany boos wordt op zijn spelers, zowel bij Burnley als bij Anderlecht, die op sociale media wijdverspreid zijn. De vraag rijst dan: laat hij zich vandaag de dag nog steeds zo boos zien? Dat is de vraag die hem tijdens de persconferentie is gesteld.

De Belgische trainer probeert zich in te houden: "Ik gebruik niet meer zoveel scheldwoorden. Mijn kinderen hebben me zien vloeken op YouTube-video's. Het is niet echt ideaal om hen te leren wat ze wel en niet moeten zeggen."

"Maar als ik echt boos ben, als we te arrogant zijn… Je moet vertrouwen hebben in jezelf en in je mogelijkheden, en dat weten we. Maar ik houd niet van onnodige arrogantie", zei Vincent Kompany. "Als we niet doen wat we zouden moeten doen, kan ik ook boos worden. Voor mij is dit werk cruciaal, het is een teken van respect voor de club en de tegenstander."

Respect is belangrijk voor Vincent Kompany

"Daarom probeer ik zo kalm mogelijk te blijven." Bij Bayern lijkt de trainer eerder kalm. Ook moet gezegd worden dat alles goed verloopt en dat er dus misschien minder redenen zijn om boos te worden tot dusver.

Vincent Kompany werd eerder al boos gezien, bijvoorbeeld tijdens een gelijkspel tegen STVV met Anderlecht. Tijdens een training met Burnley had hij ook ooit al een keer zeer nerveus tegenover een speler getoond.

Het tonen van gezag maakt ook deel uit van de rol van trainer, maar men moet natuurlijk niet in overdrijving vervallen. Vincent Kompany lijkt op dit moment tamelijk ontspannen bij Bayern, maar het zal moeten blijken of dat zo blijft als de resultaten niet langer volgen.

