Donderslag in het amateurvoetbal: alweer gaat er een ploeg uit nationale reeksen verdwijnen

Het eerste elftal van RFC Raeren-Eynatten, een club uit de provincie Luik in de Duitstalige Gemeenschap, zal verdwijnen. Voorzitter Mario Groteklaes heeft zich uitgesproken over dit besluit, dat door zijn comité is genomen en ook door hemzelf.

Voorzitter Mario Groteklaes heeft de situatie uitgelegd: "In dit jaar dat de tiende verjaardag markeert van de fusie tussen Raeren en Eynatten, heeft het comité de balans opgemaakt: waar komen we vandaan, waar willen we naartoe? Het is met trots dat we constateren dat we een sportieve geschiedenis hebben gehad die weinig gelijken kent, en vandaag in de top van het 4e Belgische niveau staan. Tot en met de derde amateurklasse ACFF hebben we ons ontwikkeld met jongeren uit de regio."

"Zonder grote sponsor. Recentelijk heeft de daling van het aantal toeschouwers, de daling van de inkomsten uit de kantine en de algemene stijging van de kosten ons niet gespaard," zei hij volgens L'Avenir.

Een continuïteit gegarandeerd ondanks alles?

Momenteel staat Florent Offerman aan het hoofd van het B-team, maar hij zal zijn missie komend seizoen voortzetten als het A-team. Het huidige A-team zal stoppen. Jean-Paul Nyssen en René Ernst waren daar reeds op voorhand geïnformeerd over deze mogelijkheid tijdens besprekingen.

Ondanks dit alles blijven de twee tactici serieus en met toewijding doorwerken, een investering waarvan de voorzitter zijn waardering uitsprak: "Ze doen ondanks alles wat er gedaan moet worden met betrokkenheid en ik dank hen daarvoor."



RFC Raeren-Eynatten zal volgend seizoen opnieuw starten in de provinciale reeksen. Een echte klap, terwijl enkele maanden geleden de club het grootste moment uit zijn geschiedenis meemaakte door te promoveren naar de Tweede Amateurklasse.