Weeral Belgische profclub met transferverbod: nu wel om een heel vreemde reden

Weeral Belgische profclub met transferverbod: nu wel om een heel vreemde reden
Foto: © photonews
Word fan van Sporting Lokeren! 659

Sporting Lokeren kampt met een transferverbod. Na RWDM Brussels en Olympic Charleroi is het nu de derde tweedeklasser die tijdelijk geen nieuwe spelers mag registreren.

In tegenstelling tot de andere clubs gaat het bij Lokeren niet om financiële problemen met de proflicentie. Deze keer is het de Wereldvoetbalbond FIFA die de sanctie oplegt, op 6 januari.

De reden is opvallend: FIFA ziet Sporting Lokeren als de sportieve opvolger van het vroegere KSC Lokeren, dat in 2020 failliet ging. De club speelt nog altijd op Daknam en draagt de traditionele kleuren wit-zwart-geel.

Sporting Lokeren krijgt transferverbod van FIFA omwille van... schulden KSC Lokeren

Volgens de FIFA vallen de schulden van het oude KSC Lokeren op deze manier door naar het huidige Sporting Lokeren, schrijft Het Nieuwsblad. Dat leidt tot het transferverbod, dat op papier dus een sportieve opvolging van schulden inhoudt.

Lokeren hoopt snel van de sanctie af te raken, zeker nu het zich opnieuw wil versterken na het vertrek van Radja Nainggolan. De club kan geen spelers aantrekken zolang het transferverbod actief blijft.


Ironisch genoeg wil Lokeren tegelijk solidariteitsbijdragen innen van ex-jeugdspelers van KSC Lokeren bij hun transfers, vergelijkbaar met hoe het huidige Lierse dat doet bij de transfers van oud-Lierse-talenten zoals Romelu Lukaku.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Lokeren

Meer nieuws

Club Brugge heeft een probleem met Onyedika: middenvelder wil weg

Club Brugge heeft een probleem met Onyedika: middenvelder wil weg

15:52
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: Lemarechal - Diop - De Kerf

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: Lemarechal - Diop - De Kerf

15:24
Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro

Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro

15:24
6
KAA Gent heeft een nieuwe aanvaller: 21-jarige toren komt Buffalo's stootkracht geven

KAA Gent heeft een nieuwe aanvaller: 21-jarige toren komt Buffalo's stootkracht geven

15:16
1
KAA Gent neemt afscheid van een echte Buffalo: gewaardeerde collega en scherpe pen

KAA Gent neemt afscheid van een echte Buffalo: gewaardeerde collega en scherpe pen

15:00
Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren

Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren

14:30
3
Anderlecht geeft jongste jeugdinternational ooit een contract op zijn 15de verjaardag

Anderlecht geeft jongste jeugdinternational ooit een contract op zijn 15de verjaardag

13:40
3
DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club

DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club

13:22
1
DONE DEAL: Zulte Waregem ziet nog een speler definitief vertrekken

DONE DEAL: Zulte Waregem ziet nog een speler definitief vertrekken

13:15
Eden Hazard gaat nieuwe uitdaging aan in héél andere business

Eden Hazard gaat nieuwe uitdaging aan in héél andere business

13:00
Anderlecht gaat ook volgende contractverlenging aankondigen voor speler die moeilijke periode kende

Anderlecht gaat ook volgende contractverlenging aankondigen voor speler die moeilijke periode kende

12:40
2
Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd)

Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd)

12:20
9
Franky Van der Elst durft het zeggen: "Dan is het niet oneerlijk om Vanaken met De Bruyne te vergelijken"

Franky Van der Elst durft het zeggen: "Dan is het niet oneerlijk om Vanaken met De Bruyne te vergelijken"

12:00
2
Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..."

Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..."

11:40
4
Zo gaat het snel: STVV speelt naast verdediger ook nog een aanvaller kwijt

Zo gaat het snel: STVV speelt naast verdediger ook nog een aanvaller kwijt

11:20
Heel verrassende (en straffe) transfer! Antwerp gaat verdediger halen bij... STVV

Heel verrassende (en straffe) transfer! Antwerp gaat verdediger halen bij... STVV

11:00
29
Union liet een duidelijke indruk na: dit hebben Vincent Kompany, Harry Kane en Manuel Neuer erover te zeggen

Union liet een duidelijke indruk na: dit hebben Vincent Kompany, Harry Kane en Manuel Neuer erover te zeggen

10:30
Union oogstte sportief weer lof, maar... die handtekeningenjacht achteraf hoefde niet Opinie

Union oogstte sportief weer lof, maar... die handtekeningenjacht achteraf hoefde niet

10:00
11
Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL

Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL

09:30
4
Utrecht-coach Ron Jans (ex-Standard) waarschuwt zijn troepen voor EL-wedstrijd tegen Genk

Utrecht-coach Ron Jans (ex-Standard) waarschuwt zijn troepen voor EL-wedstrijd tegen Genk

09:01
Deze Unionist had een fijn weerzien met Vincent Kompany: "We verdienden meer"

Deze Unionist had een fijn weerzien met Vincent Kompany: "We verdienden meer"

08:40
1
Opvallende deal is rond: Noa Lang (ex-Club Brugge) vertrekt na halfjaar alweer bij Napoli

Opvallende deal is rond: Noa Lang (ex-Club Brugge) vertrekt na halfjaar alweer bij Napoli

08:20
1
Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen

Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen

08:00
23
Champions League: Avond om snel te vergeten voor Theate en De Ketelaere, Barça zorgt voor spektakel

Champions League: Avond om snel te vergeten voor Theate en De Ketelaere, Barça zorgt voor spektakel

07:21
Bayern München-ster richt zich plots tot... Toby Alderweireld

Bayern München-ster richt zich plots tot... Toby Alderweireld

07:40
Nog maar 30 en al twee trofeeën: deze Belgische trainer maakt indruk

Nog maar 30 en al twee trofeeën: deze Belgische trainer maakt indruk

07:00
Na zeven wedstrijden zonder zege: dit heeft Genk-coach Nicky Hayen te zeggen voor clash met Utrecht

Na zeven wedstrijden zonder zege: dit heeft Genk-coach Nicky Hayen te zeggen voor clash met Utrecht

06:30
Zitting over Stijnen duurt drie uur: "Heksenjacht"

Zitting over Stijnen duurt drie uur: "Heksenjacht"

05:30
1
'Deal nabij: miljoenen op komst richting Gaverbeek voor sterkhouder'

'Deal nabij: miljoenen op komst richting Gaverbeek voor sterkhouder'

06:00
1
Het Europese doek valt waarschijnlijk voor Union SG: Bayern München velt het verdict in vijf dolle minuten

Het Europese doek valt waarschijnlijk voor Union SG: Bayern München velt het verdict in vijf dolle minuten

22:58
Grote problemen voor KV Mechelen: aanvaller wil onmiddellijk vertrekken

Grote problemen voor KV Mechelen: aanvaller wil onmiddellijk vertrekken

23:00
7
Zo is het heel duidelijk: Club Brugge hakt knoop door rond Onyedika

Zo is het heel duidelijk: Club Brugge hakt knoop door rond Onyedika

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01: Duranville - Ourega - Vazquez - Sikan - Onstein - Mbe Soh - Et Taibi

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01: Duranville - Ourega - Vazquez - Sikan - Onstein - Mbe Soh - Et Taibi

21:20
Opvallend: Manchester City-spelers verrassen fans na pijnlijke Champions League-avond

Opvallend: Manchester City-spelers verrassen fans na pijnlijke Champions League-avond

22:00
'Deal is rond: Julien Duranville (ex-Anderlecht) verlaat Borussia Dortmund'

'Deal is rond: Julien Duranville (ex-Anderlecht) verlaat Borussia Dortmund'

21:20
Nieuwe Anderlecht-spits Danylo Sikan komt meteen met woorden die fans graag zullen horen

Nieuwe Anderlecht-spits Danylo Sikan komt meteen met woorden die fans graag zullen horen

21:40

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 21
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/01 Jong Genk Jong Genk
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 23/01 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 24/01 K Beerschot VA K Beerschot VA
Lommel SK Lommel SK 24/01 Eupen Eupen
Seraing Seraing 24/01 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 24/01 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KAA Gent KAA Gent 25/01 Francs Borains Francs Borains
SK Beveren SK Beveren 25/01 Lierse SK Lierse SK

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Heel verrassende (en straffe) transfer! Antwerp gaat verdediger halen bij... STVV Jasperd Jasperd over Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro Bemmer Bemmer over Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen J K J K over Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren cartman_96 cartman_96 over Weeral Belgische profclub met transferverbod: nu wel om een heel vreemde reden JaKu JaKu over Waarom geeft Rein Van Helden succesverhaal STVV op voor onzekerheid bij Antwerp? Vital Verheyen Vital Verheyen over Zelfs als Brugge Marseille verslaat, doen ze minder goed dan vorig seizoen... en moeten ze de vingers kruisen JaKu JaKu over Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd) Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KAA Gent heeft een nieuwe aanvaller: 21-jarige toren komt Buffalo's stootkracht geven Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved