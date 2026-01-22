Weeral Belgische profclub met transferverbod: nu wel om een heel vreemde reden

Sporting Lokeren kampt met een transferverbod. Na RWDM Brussels en Olympic Charleroi is het nu de derde tweedeklasser die tijdelijk geen nieuwe spelers mag registreren.

In tegenstelling tot de andere clubs gaat het bij Lokeren niet om financiële problemen met de proflicentie. Deze keer is het de Wereldvoetbalbond FIFA die de sanctie oplegt, op 6 januari.

De reden is opvallend: FIFA ziet Sporting Lokeren als de sportieve opvolger van het vroegere KSC Lokeren, dat in 2020 failliet ging. De club speelt nog altijd op Daknam en draagt de traditionele kleuren wit-zwart-geel.

Volgens de FIFA vallen de schulden van het oude KSC Lokeren op deze manier door naar het huidige Sporting Lokeren, schrijft Het Nieuwsblad. Dat leidt tot het transferverbod, dat op papier dus een sportieve opvolging van schulden inhoudt.

Lokeren hoopt snel van de sanctie af te raken, zeker nu het zich opnieuw wil versterken na het vertrek van Radja Nainggolan. De club kan geen spelers aantrekken zolang het transferverbod actief blijft.



Ironisch genoeg wil Lokeren tegelijk solidariteitsbijdragen innen van ex-jeugdspelers van KSC Lokeren bij hun transfers, vergelijkbaar met hoe het huidige Lierse dat doet bij de transfers van oud-Lierse-talenten zoals Romelu Lukaku.