Opmerkelijk: 'Barcelona troeft Milan af voor ... speler KRC Genk'

KRC Genk verliest een van zijn meest veelbelovende talenten. Juwensley Onstein, 18-jarige centrale verdediger uit de Genkse jeugdopleiding, is klaar voor een stap hogerop. Al is er ook heel wat over te vertellen.

Onstein speelde de voorbije jaren voor Jong Genk in de Challenger Pro League. Daar liet hij al zien over een uitstekende fysieke conditie en spelinzicht te beschikken, kwaliteiten die hem tot een van de topverdedigers van zijn generatie maken.

AC Milan heel dicht bij een handtekening van Juwensley Onstein

Hij leek dan ook op weg naar de Futures van AC Milan. Die deal was een paar dagen geleden overigens ook zo goed als rond, maar nu lijkt er alsnog een bijzondere wending in het verhaal te zitten. En wat voor één.

De Nederlander die zijn carrière in de jeugd van Ajax Amsterdam begon, maar vanaf 2023 in Genk speelde en een aflopend contract had zal namelijk vertrekken. En de volgende bestemming is uiteindelijk niet Milaan, maar ... Barcelona.

Barcelona kaapt de deal voor Juwensley Onstein van Genk

Zo zou FC Barcelona de zaak nu willen kapen. Zij zouden ondertussen al een persoonlijk akkoord hebben met Onstein, terwijl er ook op clubniveau een overeenkomst aan het naderen is - een heel erg opvallende deal dus.

De jongeling maakte al veel indruk, maar leek bij Genk nog niet meteen in de plannen richting A-kern voor te komen. Nu kan hij via Barcelona misschien wél de stap zetten naar het profvoetbal. We volgen de situatie zeker op ...



