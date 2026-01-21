KRC Genk verliest één van zijn absolute toptalenten: verdediger met grote toekomst

KRC Genk verliest een van zijn meest veelbelovende talenten. Juwensley Onstein, 18-jarige centrale verdediger uit de Genkse jeugdopleiding, maakt de overstap naar het Italiaanse Milan Futuro.

Onstein speelt momenteel voor Jong Genk in de Challenger Pro League. Daar liet hij al zien over een uitstekende fysieke conditie en spelinzicht te beschikken, kwaliteiten die hem tot een van de topverdedigers van zijn generatie maken.

De Nederlander begon zijn carrière in de jeugd van Ajax Amsterdam, maar verhuisde in 2023 naar Genk, waar hij een contract tekende tot juni 2026.

Bij Milan Futuro tekent Onstein morgen een nieuw contract en wordt hij speelgerechtigd voor het team van Massimo Oddo. De club ziet in hem een centrale verdediger met zowel fysieke kracht als spelmakerstalent.

Juwensley Onstein verhuist van Genk naar Milaan

Voor Genk is het een flinke aderlating. De club investeerde in de ontwikkeling van Onstein en had gehoopt hem verder te laten doorgroeien richting het A-elftal.



Nu verliest Genk een jeugdproduct dat op termijn ook een belangrijke rol in de Jupiler Pro League had kunnen spelen. Toch is het ook een pluim op de hoed van de scouting en de jeugdwerking van Genk.