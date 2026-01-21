KRC Genk verliest één van zijn absolute toptalenten: verdediger met grote toekomst

KRC Genk verliest één van zijn absolute toptalenten: verdediger met grote toekomst
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk verliest een van zijn meest veelbelovende talenten. Juwensley Onstein, 18-jarige centrale verdediger uit de Genkse jeugdopleiding, maakt de overstap naar het Italiaanse Milan Futuro.

Onstein speelt momenteel voor Jong Genk in de Challenger Pro League. Daar liet hij al zien over een uitstekende fysieke conditie en spelinzicht te beschikken, kwaliteiten die hem tot een van de topverdedigers van zijn generatie maken.

De Nederlander begon zijn carrière in de jeugd van Ajax Amsterdam, maar verhuisde in 2023 naar Genk, waar hij een contract tekende tot juni 2026. 

Bij Milan Futuro tekent Onstein morgen een nieuw contract en wordt hij speelgerechtigd voor het team van Massimo Oddo. De club ziet in hem een centrale verdediger met zowel fysieke kracht als spelmakerstalent.

Juwensley Onstein verhuist van Genk naar Milaan

Voor Genk is het een flinke aderlating. De club investeerde in de ontwikkeling van Onstein en had gehoopt hem verder te laten doorgroeien richting het A-elftal.


Nu verliest Genk een jeugdproduct dat op termijn ook een belangrijke rol in de Jupiler Pro League had kunnen spelen. Toch is het ook een pluim op de hoed van de scouting en de jeugdwerking van Genk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
AC Milan
Juwensley Onstein

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01: Sikan - Onstein - Mbe Soh - Et Taibi - Schjelderup

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01: Sikan - Onstein - Mbe Soh - Et Taibi - Schjelderup

13:54
Roméo Vermant over zijn toekomstplannen en wanneer hij Club Brugge wil verlaten

Roméo Vermant over zijn toekomstplannen en wanneer hij Club Brugge wil verlaten

14:30
OFFICIEEL: Anderlecht maakt volgende aanwinst bekend: dit is hoeveel paars-wit betaalde

OFFICIEEL: Anderlecht maakt volgende aanwinst bekend: dit is hoeveel paars-wit betaalde

13:54
Al voor Antwerp, Club Brugge en Wout Van Aert gewerkt: Genk haalt nieuw staflid op

Al voor Antwerp, Club Brugge en Wout Van Aert gewerkt: Genk haalt nieuw staflid op

12:00
2
Gaat dit gevolgen hebben? Club Brugge-spelers brachten nacht door op vliegtuig zonder slapen

Gaat dit gevolgen hebben? Club Brugge-spelers brachten nacht door op vliegtuig zonder slapen

13:30
Na Lukaku doet ook andere Rode Duivel boekje open over terugkeer naar Anderlecht

Na Lukaku doet ook andere Rode Duivel boekje open over terugkeer naar Anderlecht

13:00
2
Mehdi Bayat heeft nog een duidelijke boodschap voor de vertrokken Rik De Mil

Mehdi Bayat heeft nog een duidelijke boodschap voor de vertrokken Rik De Mil

13:15
Vanzeir spreekt klare taal over terugkeer naar KRC Genk met Cercle Brugge

Vanzeir spreekt klare taal over terugkeer naar KRC Genk met Cercle Brugge

11:00
1
Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven"

Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven"

12:20
10
OFFICIEEL: Beerschot verliest sterkhouder, maar krijgt er nog serieuze transfersom voor

OFFICIEEL: Beerschot verliest sterkhouder, maar krijgt er nog serieuze transfersom voor

12:13
2
Geen minuut gespeeld voor KV Mechelen, maar nu krijgen ze er wel een serieuze transfersom voor

Geen minuut gespeeld voor KV Mechelen, maar nu krijgen ze er wel een serieuze transfersom voor

11:37
2
Club Brugge heeft nieuwe aanvaller met héél stevig prijskaartje in het vizier

Club Brugge heeft nieuwe aanvaller met héél stevig prijskaartje in het vizier

11:21
27
Opvallende kronkel over Kos Karetsas: "Ik vond het zelfs een beetje verdacht"

Opvallende kronkel over Kos Karetsas: "Ik vond het zelfs een beetje verdacht"

09:15
Discussie over strafschoppen blijft: "Vreemde beslissing"

Discussie over strafschoppen blijft: "Vreemde beslissing"

10:45
De doelen van Genk zijn nochtans kristalhelder: "Soms nemen ze het te makkelijk op"

De doelen van Genk zijn nochtans kristalhelder: "Soms nemen ze het te makkelijk op"

06:00
Ivan Leko heeft extra troefkaart: "Hij kan een van onze belangrijkste spelers worden"

Ivan Leko heeft extra troefkaart: "Hij kan een van onze belangrijkste spelers worden"

10:30
2
"Als het echt meezit": is dit het hoogst haalbare voor STVV?

"Als het echt meezit": is dit het hoogst haalbare voor STVV?

10:15
1
Romeo Vermant verrast met uitspraak over Rode Duivels

Romeo Vermant verrast met uitspraak over Rode Duivels

10:00
1
'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking'

'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking'

09:30
5
OFFICIEEL Na Rommens is Westerlo nog een sterkhouder kwijt

OFFICIEEL Na Rommens is Westerlo nog een sterkhouder kwijt

09:00
Brecht Dejaegere doet uitspraken over zijn toekomst en denkt aan Jelle Vossen

Brecht Dejaegere doet uitspraken over zijn toekomst en denkt aan Jelle Vossen

08:40
Zit het erop voor Pocognoli? Ex-trainer van Union lijdt gigantische nederlaag in Champions League

Zit het erop voor Pocognoli? Ex-trainer van Union lijdt gigantische nederlaag in Champions League

08:20
11
Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez

Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez

08:00
33
OFFICIEEL SK Beveren haalt speler met verleden bij RSC Anderlecht binnen

OFFICIEEL SK Beveren haalt speler met verleden bij RSC Anderlecht binnen

07:40
Club Brugge verliest vele uren tijd na wedstrijd in Astana

Club Brugge verliest vele uren tijd na wedstrijd in Astana

07:20
4
In het hoofd van Nainggolan: 'Lokeren moet in eigen boezem kijken als het over vertrek van sterkhouder gaat'

In het hoofd van Nainggolan: 'Lokeren moet in eigen boezem kijken als het over vertrek van sterkhouder gaat'

07:00
5
Vermant blijft met de voetjes op de grond: "We zijn niet blind voor wat er de voorbije weken gebeurd is"

Vermant blijft met de voetjes op de grond: "We zijn niet blind voor wat er de voorbije weken gebeurd is"

06:30
Miserie op en naast het veld bij 1B-ploeg: "Karakter ontbreekt"

Miserie op en naast het veld bij 1B-ploeg: "Karakter ontbreekt"

05:30
Ook RSCA Futures zitten in hoek waar klappen vallen: "We zijn nu een nieuw team aan het bouwen"

Ook RSCA Futures zitten in hoek waar klappen vallen: "We zijn nu een nieuw team aan het bouwen"

23:30
Rondje op Kampioenenbal: Blamage voor City, Pocognoli moet vrezen voor ontslag na afstraffing in Madrid

Rondje op Kampioenenbal: Blamage voor City, Pocognoli moet vrezen voor ontslag na afstraffing in Madrid

23:00
1
'KRC Genk wil basisspeler deze winter verkopen en dient meteen bod in voor vervanger'

'KRC Genk wil basisspeler deze winter verkopen en dient meteen bod in voor vervanger'

18:20
2
Quasi een nuloperatie: Dit zijn de (financiële) details achter de komst van Heekeren naar Anderlecht

Quasi een nuloperatie: Dit zijn de (financiële) details achter de komst van Heekeren naar Anderlecht

22:30
2
Napoli komt met blessure-update over Kevin De Bruyne en plakt zelfs planning op zijn terugkeer

Napoli komt met blessure-update over Kevin De Bruyne en plakt zelfs planning op zijn terugkeer

21:40
Hubert gelooft in absolute stunt van Union: "Bayern München is het beste van het beste, maar..."

Hubert gelooft in absolute stunt van Union: "Bayern München is het beste van het beste, maar..."

22:00
3
Zeven matchen zonder zege: harde analyse van Steven Defour over KRC Genk

Zeven matchen zonder zege: harde analyse van Steven Defour over KRC Genk

17:00
STVV is een titelkandidaat: zeven redenen waarom er met de Limburgers rekening moet gehouden worden

STVV is een titelkandidaat: zeven redenen waarom er met de Limburgers rekening moet gehouden worden

20:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 21
Pisa Pisa 1-1 Atalanta Atalanta
Udinese Udinese 0-1 Inter Milaan Inter Milaan
Napoli Napoli 1-0 Sassuolo Sassuolo
Cagliari Cagliari 1-0 Juventus Juventus
Parma Parma 0-0 Genoa Genoa
Bologna Bologna 1-2 Fiorentina Fiorentina
Torino Torino 0-2 AS Roma AS Roma
AC Milan AC Milan 1-0 Lecce Lecce
Cremonese Cremonese 0-0 Hellas Verona Hellas Verona
Lazio Lazio 0-3 Como Como

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Zit het erop voor Pocognoli? Ex-trainer van Union lijdt gigantische nederlaag in Champions League RememberLierse RememberLierse over Charleroi - Club Brugge: 2-1 Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over "Als het echt meezit": is dit het hoogst haalbare voor STVV? Stefaan_82 Stefaan_82 over Club Brugge heeft nieuwe aanvaller met héél stevig prijskaartje in het vizier Meut Meut over Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen Sv1978 Sv1978 over Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven" FCB vo altijd FCB vo altijd over Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez LordJozef LordJozef over Na Lukaku doet ook andere Rode Duivel boekje open over terugkeer naar Anderlecht JaKu JaKu over 'Anderlecht mikt op ervaren spits als winterversterking' kukeluku kukeluku over In het hoofd van Nainggolan: 'Lokeren moet in eigen boezem kijken als het over vertrek van sterkhouder gaat' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved