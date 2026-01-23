📷 Zo hebben we hem nog nooit gezien: Youri Tielemans clasht zwaar met Unai Emery, die meteen reageert

Donderdag ging de zevende speeldag van de Europa League door. Aan Belgische zijde springt vooral de zege van Youri Tielemans en Aston Villa op het veld van Fenerbahçe in het oog.

Met een knappe 15 op 18 stond Aston Villa voor een lastige verplaatsing naar Fenerbahçe, intussen geleid door Domenico Tedesco. Tegen de voormalige bondscoach van de Rode Duivels zette Unai Emery Youri Tielemans in het middenveld, maar Amadou Onana was nog niet volledig hersteld van zijn hamstringblessure.

Na 25 minuten sloegen de Villans toe: Jadon Sancho opende de score. Ondanks een stevige reactie van Fenerbahçe na de rust bleef dat het enige doelpunt van de wedstrijd. Marco Bizot, de ex-doelman van Genk, pakte uit met acht reddingen om zijn ploeg in de match te houden.

In de toegevoegde tijd haalde Emery Tielemans naar de kant om tijd te winnen. De reactie van de Rode Duivel was opvallend: zichtbaar geïrriteerd greep hij zijn coach bij de jas, die daar niet van gediend was. Na afloop probeerde Emery de gemoederen te bedaren. "Youri is als mijn zoon." Een storm in een glas water, of toch een dieper meningsverschil?

Een avond met twee gezichten voor de Belgische spelers in actie

Aston Villa deelt voorlopig nog altijd de leidersplaats in het klassement met Lyon. Ook Les Gones deden wat nodig was met een 0-1-zege op het veld van Young Boys Bern, dankzij een doelpunt van Ainsley Maitland-Niles net voor de rust. Aan Belgische zijde noteren we de invalbeurt van Orel Mangala bij de pauze.

Minder goed nieuws kwam er van bij LOSC. De Duivels van Lille gingen met 2-1 onderuit bij Celta Vigo, ondanks het feit dat ze ruim een uur met een man meer speelden. Thomas Meunier bleef in de kleedkamer na de rust, terwijl Nathan Ngoy in de eerste helft een gele kaart kreeg.