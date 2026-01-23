Rik De Mil laat zich uit over Standard ... en lijkt sterkhouder te moeten missen

KAA Gent staat op het punt af te reizen naar Sclessin. Rik De Mil heeft in een persconferentie de voorbeschouwing op de wedstrijd verzorgd. Daarbij had hij onder meer angst voor de beschikbaarheid van Siebe Van Der Heyden.

Door Anderlecht in het laatste kwartier omver te werpen is Gent de frustratie van de uitschakeling in het Lotto Park al een beetje vergeten. Een reden om vertrouwen terug te krijgen, maar zonder opscheppen: "Het is geen groep die zich gemakkelijk laat opblazen, dus na zondag hebben we meteen de voeten op de grond gezet", legde Rik De Mil uit tijdens een persconferentie.

Voorsprong op Standard vasthouden het devies voor KAA Gent

"We hebben ook de punten geïdentificeerd die verbeterd moeten worden. De tegengoals waren te makkelijk en de intensiteit aan het begin was niet optimaal. Dat laatste zal zeker nodig zijn tegen Standard. Je weet hoe het daar kan borrelen wanneer Sclessin lawaai maakt", vervolgde hij.

Hij wil zich baseren op wat hij van zijn team ziet sinds de winterstop: "Tegen Anderlecht hebben we laten zien dat we met vertrouwen en durf kunnen spelen in een uitwedstrijd. De volgende stap is om dit om te zetten in resultaten."

Kan Siebe Van Der Heyden spelen op Sclessin?

De Mil zal echter ongetwijfeld zonder Siebe Van der Heyden zitten, die tegen Anderlecht aan zijn knie geblesseerd raakte. Een mogelijke hinderlijke afwezigheid: Samuel Kotto, zijn gebruikelijke vervanger, is naar Reims vertrokken. Als het forfait van de voormalige Unionist zich bevestigt, zou Jean-Kévin Duverne waarschijnlijk meespelen. De Fransman heeft sinds oktober geen wedstrijd meer gestart en zou teegn zijn voet moeten spelen.

"Ben ik bezorgd? Er kan niet veel meer gebeuren. Het is duidelijk dat we spelers nodig hebben. En bij voorkeur zo snel mogelijk. Ik weet dat de club aan dit onderwerp werkt", aldus De Mil. "Van Der Heyden? Hij is onzeker. We doen er alles aan, maar het zal echt limiet worden."