"De concurrentie was groot": KAA Gent stelt zijn nieuwe spits officieel voor

KAA Gent heeft zijn nieuwe spits beet. Moctar Diop ondertekende een contract tot 2029 in de Planet Group Arena en is daarmee de tweede winteraanwinst van de Buffalo's.

Bij KAA Gent was de start van de wintermercato behoorlijk levendig. Wat uitgaande transfers betreft, werd Dante Vanzeir uitgeleend aan Cercle Brugge, trok Franck Surdez naar FC Sion en werd Omri Gandelman voor 3 miljoen euro verkocht aan Lecce.

Aan inkomende zijde maakte Hyun-Seok Hong zijn grote terugkeer naar de Planet Group Arena, op huurbasis van Mainz. Maar vooral: Rik De Mil en zijn staf waren op zoek naar een nieuwe centrumspits, aangezien Wilfried Kanga niet het verhoopte statistische rendement bracht.

Aanvankelijk mikte KAA Gent op Oumar Diouf van RFC Liège, maar die koos uiteindelijk voor STVV. De Buffalo’s schakelden daarop door naar een landgenoot van Diouf met een gelijkaardig profiel: Moctar Diop.

KAA Gent haalt Moctar Diop officieel binnen

Diop werd kampioen in de Noorse tweede klasse met Lillestrøm SK en was daarin goed voor vijf doelpunten en drie assists in 22 wedstrijden. "Met zijn fysieke présence - Diop is 1m93 groot - viel de snelle aanvaller vervolgens ook op bij andere clubs", aldus Gent in het officiële communiqué.

De voormalige Senegalese U20-international tekende uiteindelijk een contract tot 2029 bij KAA Gent, waar zijn komst enthousiast wordt onthaald. "Diop heeft een mooi profiel: een jonge, sterke targetspits met veel potentieel. Hoewel hij nog maar net 21 geworden is, kon hij toch al twee jaar ervaring opdoen in Noorwegen. Een speler met zijn specifieke kwaliteiten kan ons team op korte en middellange termijn mee helpen om onze doelstellingen te bereiken", reageerde coach Rik De Mil.



Ook Kjeld Fort, rechterhand van eigenaar Sam Baro, gaf duiding. "Moctar Diop is een jonge targetspits die we al langer volgden. Hij koppelt snelheid aan een imposant fysiek gestalte, kwaliteiten die uitzonderlijk zijn voor een aanvaller. We zijn ervan overtuigd dat Diop het potentieel heeft om zich hier verder te ontwikkelen. De concurrentie was groot, we zijn dan ook trots dat hij voor ons gekozen heeft", besloot Fort.