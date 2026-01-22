Een ode aan Hans Vanaken: "Nooit de luidste stem, altijd het zwaarste gewicht in de weegschaal"

Hans Vanaken blijft doen wat hij al meer dan tien jaar doet: presteren op het hoogste niveau, zonder verval, zonder franjes. Tegen Kairat Almaty scoorde hij zijn 24ste Europese doelpunt voor Club, een absoluut clubrecord. Op zijn 33ste staat hij er nog altijd, als het vaste kompas van blauw-zwart.

Die cijfers zijn geen toeval en al lang geen momentopname meer. Elk seizoen opnieuw levert Vanaken goals, assists en beslissende acties af, in België én in Europa. Meer dan een decennium topvoetbal, en nog altijd is er geen sleet op zijn spel. Dat is uitzonderlijk, zeker in een competitie waar sterspelers vaak vroeg vertrekken of snel pieken.

Vanaken blijft de beste voetballer in België, zonder discussie

Drie Gouden Schoenen sieren intussen zijn palmares, en hij stond nog meerdere keren dicht bij een vierde. Dat alleen al plaatst hem in een bijzonder select gezelschap. Maar belangrijker: Vanaken blijft ook vandaag gewoon de beste voetballer op de Belgische velden, zonder discussie.

Wat zijn Europese cijfers extra straf maakt, is de context. Belgische clubs moeten daar bijna altijd boven zichzelf uitstijgen. Toch blijft Vanaken ook op dat podium beslissend. Zijn 24 goals in Europa kwamen niet toevallig, maar uit positioneel inzicht, timing en een uitzonderlijk gevoel voor het juiste moment.

Bij Club Brugge is hij al jaren meer dan een middenvelder. Hij is het verlengstuk van de coach, het rustpunt wanneer het stormt en de man die opstaat wanneer het moet. Ook in Astana was hij opnieuw bepalend, op een moment dat Club na binnenlandse averij iets recht te zetten had.

Vanaken evolueerde: slimmer, efficiënter en even doorslaggevend

Vanaken zelf bleef na afloop nuchter, zoals altijd. “Dat is een mooie mijlpaal voor mezelf. Maar de drie punten zijn het belangrijkste vandaag, net als de teamprestatie. De samenwerking zat vandaag goed. Hier kunnen we op voortbouwen richting zaterdag", klonk het. Geen borstklopperij, wel focus.



Het typeert zijn carrière. Nooit de luidste stem, altijd het zwaarste gewicht in de weegschaal. Waar anderen komen en gaan, blijft Vanaken leveren. Zijn spel is minder explosief dan vroeger, maar slimmer, efficiënter en minstens even doorslaggevend.

De vraag is al lang niet meer hoe goed Hans Vanaken was, maar hoe uitzonderlijk zijn duurzaamheid is. Meer dan tien jaar top, records blijven breken en nog altijd richtinggevend. In een tijdperk van snelle carrières is Vanaken een zeldzame constante. En dat maakt hem, misschien meer dan ooit, uniek.

