Besnik Hasi legt de lat meteen heel hoog voor Danylo Sikan en vergelijkt hem met ex-ploegmaat

Danylo Sikan trainde vandaag voor het eerst mee met de groep van Anderlecht. Trainer Besnik Hasi is bijzonder tevreden over de komst van de spits, die voor hem een prioriteit was. Hij legde de lat meteen hoog, want hij vergeleek hem met een ex-ploegmaat van hem.

Hasi vergelijkt Sikan met... Oleg Iachtchouk. “Die bewegingen, die slimheid… Hij is wel groter en sterker, maar de vergelijking zit in de manier waarop hij speelt", zegt Hasi. De Oekraïense spits was in zijn tijd één van de beste spitsen die Anderlecht had. "Hij was onze beste spits", liet Hasi zelfs weten.

Volgens Hasi heeft Sikan explosieve eerste meters en kan hij zich meteen onderscheiden in het spel. “Als hij even goed is als Iachtchouk, hebben we een uitstekende spits binnengehaald. Hij kan belangrijk worden voor onze ploeg", aldus Hasi.

Hasi benadrukt ook de snelheid waarmee de transfer tot stand kwam. “De club heeft super geanticipeerd, vroeger dan verwacht. Daar ben ik heel dankbaar voor. Nu moeten we hem zo snel mogelijk integreren in de groep,", zegt hij.

Over Augustinsson is er nog geen volledige duidelijkheid

Naast Sikan gaf Hasi een update over enkele andere spelers. Augustinsson is voorlopig uitgeschakeld, maar volgens de eerste beelden lijken de blessures mee te vallen. “We doen nog verder onderzoek, maar het lijkt niet zo lang te duren. Volgende week weten we meer.”

Camara is terug bij de groep, terwijl Maamar dicht bij een terugkeer staat, al niet meteen tegen Dender. Stroeykens en Huerta maken ook progressie, die eerste kon vandaag al meetrainen met de groep. Llansana kampte vorig weekend met een verrekking.





De Cat ondervond na een zware botsing met Van Der Heyden last boven zijn knieholte, maar trainde deze week wel weer mee. Hasi benadrukt dat hij nog niet volledig fit is.