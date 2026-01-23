OFFICIEEL: KAA Gent neemt afscheid van centrale verdediger

Drukke vrijdag voor KAA Gent, dat 's avonds op verplaatsing aantreedt tegen Standard. Nog vóór de middag maakten de Buffalo's al één inkomende transfer bekend, gevolgd door een vertrek.

In een echte zespuntenwedstrijd voor een plaats in de top 6 trekt KAA Gent (6e) vrijdagavond naar Standard (7e). Het belooft dus een drukke dag te worden voor de Buffalo’s, die al vóór de middag… twee transfers aankondigden.

Aan inkomende zijde maakte Gent eerst de komst van Moctar Diop officieel. De 21-jarige Senegalese spits is de numerieke vervanger van Dante Vanzeir, die werd uitgeleend aan Cercle Brugge.

Enkele minuten later volgde ook uitgaand nieuws: het vertrek van de jonge centrale verdediger Bram Lagae (22), die officieel de overstap maakt naar Dunkerque.

Bram Lagae verlaat KAA Gent definitief

Lagae, opgeleid bij de Buffalo’s, werd eind seizoen 2023-2024 al eens uitgeleend aan Dunkerque, na een eerdere passage bij KV Kortrijk, waar hij 23 wedstrijden in de Jupiler Pro League speelde.

Deze zomer keerde hij terug naar Gent, maar hij kwam niet verder dan een tiental optredens voor Jong KAA Gent in de Challenger Pro League en maakte geen enkele minuut bij het eerste elftal. Bram Lagae trekt nu definitief naar Dunkerque, de huidige nummer vier in de Franse Ligue 2, dat zo volop mag dromen van promotie naar de hoogste klasse.



