OFFICIEEL: Rode Duivels maken strategische keuze met oog op het WK

België speelt in aanloop naar het WK 2026 een oefenwedstrijd tegen Kroatië in Rijeka en ontvangt daarna Tunesië in Brussel. Beide wedstrijden worden begin juni afgewerkt. Dat werd nu officieel bekendgemaakt.

Na de loting en het vastleggen van hun basiskamp voor het WK 2026 ging de Belgische bond op zoek naar geschikte tegenstanders om de Rode Duivels optimaal voor te bereiden op het toernooi.

In maart trekken Rudi Garcia en zijn spelers naar Noord-Amerika voor een eerste kennismaking met het continent en oefenduels tegen Mexico en de Verenigde Staten. Hun speelstijl sluit echter niet helemaal aan bij die van de landen die België in de groepsfase zal treffen: Iran, Nieuw-Zeeland en Egypte.

Het is ook gebruikelijk om vlak voor de start van een groot toernooi nog één of meerdere oefenwedstrijden te spelen om de laatste details af te werken en knopen door te hakken.

België tegen Kroatië en Tunesië in aanloop naar het WK

Dat is nu ook het plan van de Belgische bond, die twee nieuwe tegenstanders heeft vastgelegd. De Rode Duivels trekken op 2 juni naar Rijeka voor een oefenwedstrijd tegen Kroatië, en ontvangen op 6 juni Tunesië in het Koning Boudewijnstadion.

Aangezien de Kroatische bond dit oefenduel als eerste aankondigde, ligt het voor de hand dat zij het initiatief namen. Het duel tegen Tunesië lijkt dan weer vooral een bewuste keuze van de Belgische bond om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de groepswedstrijd tegen Egypte.



