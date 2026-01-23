Ex-speler Charleroi, Lokeren en Eupen kiest voor opvallend nieuw avontuur

Na het einde van zijn samenwerking met Doornik heeft Enes Saglik in België een nieuwe uitdaging gevonden... vrij verschillend van wat hij in het verleden heeft meegemaakt. De voormalige middenvelder van Charleroi, Moeskroen, Lokeren en KAS Eupen gaat bij FAL Soumagne aan de slag.

Van oorsprong is hij afkomstig uit Verviers. En zo heeft Enes Saglik in zijn jeugd bij FC Wegnez en Visé gespeeld, voordat hij de jeugdopleiding van KAS Eupen binnentrad, waar hij zijn professionele debuut maakte.

Enes Saglik is een ervaren speler in onze competities

Saglik werd een ervaren speler in onze Jupiler Pro League, met bijna 175 optredens voor Eupen, Lokeren, Sporting Charleroi en Moeskroen (waar hij vorig seizoen nog uitkwam bij de elite van Les Hurlus), trok daarna naar twee Turkse clubs, Menemenspor en Adanaspor.

Terug in België sloot hij zich aan bij URSL Visé, waar hij ook de trieste ondergang van het eerste team meemaakte. Daarna tekende hij bij Doornik in de Eerste Amateurklasse van het ACFF, waar hij logischerwijze de degradatie van het team vorig seizoen niet kon voorkomen.

Enes Saglik biedt zichzelf een nieuwe uitdaging... in futsal

Vrij sinds deze zomer is Enes Saglik nog niet klaar met zijn carrière en neemt hij nu een nieuwe uitdaging aan, op 34-jarige leeftijd. Deze is echter heel anders dan wat hij eerder heeft meegemaakt, want hij sluit zich aan bij de Futsal Association Liège Soumagne, lid van de hoogste klasse in het futsal.

"Een ervaren speler, met een uitstekende kijk op het spel en een echte teamgeest, komt met de ambitie om te inspireren, te presteren en de groep te laten groeien," kondigde de club trots aan op haar sociale media.



