"Gesprekken lopen": Anderlecht denkt serieus aan Italiaanse centrale verdediger

RSC Anderlecht blijft op zoek naar een extra centrale verdediger. Paars-wit zou momenteel in gesprek zijn met Andrea Carboni, die actief is bij Monza.

RSC Anderlecht beleefde een vrij druk begin van de wintermercato, met de uitleenbeurten van Cédric Hatenboer en Luis Vázquez, de definitieve transfer van Mads Kikkenborg en de komst van Justin Heekeren en Danylo Sikan.

Toch heeft Olivier Renard nog werk voor de boeg. Vooral defensief wil paars-wit zich nog versterken, een linie die het lastig heeft wanneer de vaste waarden hun niveau niet halen. Dat brak Anderlecht vorige week nog zuur op bij de nederlaag tegen KAA Gent.

Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio lijkt Anderlecht nu wel een piste gevonden te hebben. De Brusselaars zouden gesprekken voeren met Andrea Carboni, die momenteel uitkomt voor Monza.

Anderlecht zoekt nog een centrale verdediger

De 24-jarige Carboni is een voormalige Italiaanse jeugdinternational en speelde dit seizoen 17 wedstrijden in de Serie B. In de laatste tien competitieduels stond hij telkens de volledige 90 minuten op het veld.

Carboni genoot zijn opleiding bij Cagliari en werd voor 4 miljoen euro overgenomen door Monza, dat hem aanvankelijk uitleende aan Venezia en hem nadien tot vaste waarde maakte. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 2,5 miljoen euro. Omdat zijn contract loopt tot 30 juni 2027 en hij na dit seizoen zijn laatste contractjaar ingaat, zou Monza bereid kunnen zijn hem aan een iets lagere prijs te laten vertrekken.



