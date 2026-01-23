Club Brugge gaat hard op de transfermarkt: blauw-zwart biedt meer dan 10 miljoen (!) euro voor aanvaller

Club Brugge gaat hard op de transfermarkt: blauw-zwart biedt meer dan 10 miljoen (!) euro voor aanvaller
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge wil deze winter nog toeslaan op de transfermarkt om zijn titelkansen te vergroten. Blauw-zwart mikt daarbij op een opvallende naam en lijkt al ver te staan in de gesprekken.

Club Brugge wil zich deze wintermercato nog versterken met oog op de titelstrijd. Blauw-zwart ligt uit de Croky Cup en wil dit jaar enorm graag de landstitel veroveren, nadat Union SG afgelopen seizoen kampioen werd.

De Bruggelingen zoeken actief naar een nieuwe flankaanvaller en zouden die wel eens gevonden kunnen hebben met Andreas Schjelderup. De winger van Benfica staat bovenaan het lijstje van Club.

Club gaat vol voor Schjelderup, maar Benfica houdt been stijf

Blauw-zwart moet wel diep in de buidel tasten voor de 21-jarige Noor. Het Laatste Nieuws meldt dat Benfica dacht aan een transfersom tot wel 15 miljoen euro. 

Volgens Sky Sport-journalist Florian Plettenberg heeft Club al een mondeling akkoord met Schjelderup. Persoonlijke voorwaarden zouden dus geen problemen meer moeten opleveren.

Lees ook... Nog een transfer Club Brugge in stroomversnelling: onderhandelingen zijn al gestart
Nog volgens Plettenberg zouden de Bruggelingen een bod van 11 miljoen euro hebben ingediend bij de Portugese topclub. Benfica verwacht meer en dus zal Club meer op tafel moeten leggen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
SL Benfica
Anders Schjelderup

Meer nieuws

Nog een transfer Club Brugge in stroomversnelling: onderhandelingen zijn al gestart

Nog een transfer Club Brugge in stroomversnelling: onderhandelingen zijn al gestart

19:00
13
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/01: Carboni - Diop

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/01: Carboni - Diop

10:00
"Gesprekken lopen": Anderlecht denkt serieus aan Italiaanse centrale verdediger

"Gesprekken lopen": Anderlecht denkt serieus aan Italiaanse centrale verdediger

10:00
"De concurrentie was groot": KAA Gent stelt zijn nieuwe spits officieel voor

"De concurrentie was groot": KAA Gent stelt zijn nieuwe spits officieel voor

09:30
Genk-fans hard aangepakt door politie: "Dit was ongezien, kinderen en vrouwen werden geslagen"

Genk-fans hard aangepakt door politie: "Dit was ongezien, kinderen en vrouwen werden geslagen"

09:02
2
Een ode aan Hans Vanaken: "Nooit de luidste stem, altijd het zwaarste gewicht in de weegschaal"

Een ode aan Hans Vanaken: "Nooit de luidste stem, altijd het zwaarste gewicht in de weegschaal"

20:40
2
KRC Genk wint eindelijk weer, maar zonder fans: Hayen spreekt na chaotische avond in Utrecht

KRC Genk wint eindelijk weer, maar zonder fans: Hayen spreekt na chaotische avond in Utrecht

08:23
Crisisvergadering bij AS Monaco is achter de rug en L'Equipe kent het verdict voor Pocognoli

Crisisvergadering bij AS Monaco is achter de rug en L'Equipe kent het verdict voor Pocognoli

07:00
Wat gebeurde er nu eigenlijk echt voor Utrecht-Genk? Dit is de officiële verklaring van KRC Genk

Wat gebeurde er nu eigenlijk echt voor Utrecht-Genk? Dit is de officiële verklaring van KRC Genk

08:00
📷 Zo hebben we hem nog nooit gezien: Youri Tielemans clasht zwaar met Unai Emery, die meteen reageert

📷 Zo hebben we hem nog nooit gezien: Youri Tielemans clasht zwaar met Unai Emery, die meteen reageert

07:40
"Onnodig en buitensporig": KRC Genk trekt aan de alarmbel na rampavond voor zijn supporters

"Onnodig en buitensporig": KRC Genk trekt aan de alarmbel na rampavond voor zijn supporters

07:21
11
Europa League-avond ontspoort vóór de aftrap maar KRC Genk zet grote stap in Europa

Europa League-avond ontspoort vóór de aftrap maar KRC Genk zet grote stap in Europa

23:46
Doel Zulte Waregem is plots heel duidelijk na zege tegen KRC Genk

Doel Zulte Waregem is plots heel duidelijk na zege tegen KRC Genk

06:30
Alle records aan diggelen? Club Brugge wil én kan magische kaap van 100 miljoen euro ronden met drie transfers

Alle records aan diggelen? Club Brugge wil én kan magische kaap van 100 miljoen euro ronden met drie transfers

20:00
3
Degryse én Alderweireld komen met voorspelling die fans van Club Brugge héél graag gaan horen

Degryse én Alderweireld komen met voorspelling die fans van Club Brugge héél graag gaan horen

22:00
Heeft blauw-zwart de opvolger van Mignolet gevonden? 'Club Brugge wil Matz Sels terug naar België halen'

Heeft blauw-zwart de opvolger van Mignolet gevonden? 'Club Brugge wil Matz Sels terug naar België halen'

19:40
9
OFFICIEEL: Julien Duranville heeft zijn nieuwe club gevonden

OFFICIEEL: Julien Duranville heeft zijn nieuwe club gevonden

22:40
Rondje in de Europa League: Tielemans wint, ook Feyenoord en Lyon foutloos

Rondje in de Europa League: Tielemans wint, ook Feyenoord en Lyon foutloos

23:00
🎥 UPDATE: Dit is de reden waarom Genk-vak in allerijl moest worden ontruimd

🎥 UPDATE: Dit is de reden waarom Genk-vak in allerijl moest worden ontruimd

22:30
4
Komt Anderlecht te laat? 'Feyenoord wil Belgische doelman naar De Kuip halen voor neus van paars-wit'

Komt Anderlecht te laat? 'Feyenoord wil Belgische doelman naar De Kuip halen voor neus van paars-wit'

21:00
Senne Lammens achterna: 'Mike Penders keert nu al terug naar Londen om nummer één van Chelsea te worden'

Senne Lammens achterna: 'Mike Penders keert nu al terug naar Londen om nummer één van Chelsea te worden'

21:40
Gaat hij Italië verlaten? 'Edin Dzeko wordt plots gelinkt aan héél verrassende transfer naar Parijs'

Gaat hij Italië verlaten? 'Edin Dzeko wordt plots gelinkt aan héél verrassende transfer naar Parijs'

21:20
2
Club Brugge heeft een probleem met Onyedika: middenvelder wil weg

Club Brugge heeft een probleem met Onyedika: middenvelder wil weg

15:52
8
'Deze twee clubs ruiken een enorme kans en willen transfervrije Lewandowski deze zomer oppikken'

'Deze twee clubs ruiken een enorme kans en willen transfervrije Lewandowski deze zomer oppikken'

20:20
'Klopp stelt meteen eisen en wil... hét droomtarget van Barça naar Real Madrid halen'

'Klopp stelt meteen eisen en wil... hét droomtarget van Barça naar Real Madrid halen'

19:20
7
Club NXT-coach Jonas De Roeck hekelt arbitrage: "Er wordt tegen ons gefloten"

Club NXT-coach Jonas De Roeck hekelt arbitrage: "Er wordt tegen ons gefloten"

18:20
3
Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren

Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren

14:30
11
Nieuw bestuur Anderlecht heeft duidelijk plan voor terugkeer naar de top: terug naar de roots

Nieuw bestuur Anderlecht heeft duidelijk plan voor terugkeer naar de top: terug naar de roots

18:40
10
Zal het volstaan voor blauw-zwart? Goed nieuws voor Club Brugge voor de thuiswedstrijd tegen Marseille

Zal het volstaan voor blauw-zwart? Goed nieuws voor Club Brugge voor de thuiswedstrijd tegen Marseille

17:00
2
"Een klasbak die in JPL hoort": Marko Ilic (KV Kortrijk) hakt stevige knoop door

"Een klasbak die in JPL hoort": Marko Ilic (KV Kortrijk) hakt stevige knoop door

19:10
Waarom geeft Rein Van Helden succesverhaal STVV op voor onzekerheid bij Antwerp?

Waarom geeft Rein Van Helden succesverhaal STVV op voor onzekerheid bij Antwerp?

18:00
20
Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro

Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro

15:24
18
KAA Gent gaat transfermarkt op en zoekt in één linie héél dringend versterking

KAA Gent gaat transfermarkt op en zoekt in één linie héél dringend versterking

17:20
2
Zou België... het WK 2026 kunnen boycotten? De minister van Sport reageert

Zou België... het WK 2026 kunnen boycotten? De minister van Sport reageert

17:40
4
Opvallend: Charleroi haalt spits in huis voor zes maanden, maar ... leent hem uit aan Belgische profclub

Opvallend: Charleroi haalt spits in huis voor zes maanden, maar ... leent hem uit aan Belgische profclub

17:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: Lemarechal - Diop - De Kerf

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: Lemarechal - Diop - De Kerf

15:24

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 20:45 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/01 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 24/01 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 24/01 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over Genk-fans hard aangepakt door politie: "Dit was ongezien, kinderen en vrouwen werden geslagen" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Club Brugge gaat hard op de transfermarkt: blauw-zwart biedt meer dan 10 miljoen (!) euro voor aanvaller PP 9400 PP 9400 over 'Klopp stelt meteen eisen en wil... hét droomtarget van Barça naar Real Madrid halen' Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Club NXT-coach Jonas De Roeck hekelt arbitrage: "Er wordt tegen ons gefloten" Walter Baseggio Walter Baseggio over "Onnodig en buitensporig": KRC Genk trekt aan de alarmbel na rampavond voor zijn supporters André Coenen André Coenen over Standard - KAA Gent: - depanneman depanneman over Transfer Club Brugge in stroomversnelling: onderhandelingen zijn al gestart Green kill Green kill over Een ode aan Hans Vanaken: "Nooit de luidste stem, altijd het zwaarste gewicht in de weegschaal" Essevee for ever Essevee for ever over 'Deal nabij: miljoenen op komst richting Gaverbeek voor sterkhouder' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved