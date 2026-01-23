Club Brugge gaat hard op de transfermarkt: blauw-zwart biedt meer dan 10 miljoen (!) euro voor aanvaller

Club Brugge wil deze winter nog toeslaan op de transfermarkt om zijn titelkansen te vergroten. Blauw-zwart mikt daarbij op een opvallende naam en lijkt al ver te staan in de gesprekken.

Club Brugge wil zich deze wintermercato nog versterken met oog op de titelstrijd. Blauw-zwart ligt uit de Croky Cup en wil dit jaar enorm graag de landstitel veroveren, nadat Union SG afgelopen seizoen kampioen werd.

De Bruggelingen zoeken actief naar een nieuwe flankaanvaller en zouden die wel eens gevonden kunnen hebben met Andreas Schjelderup. De winger van Benfica staat bovenaan het lijstje van Club.

Club gaat vol voor Schjelderup, maar Benfica houdt been stijf

Blauw-zwart moet wel diep in de buidel tasten voor de 21-jarige Noor. Het Laatste Nieuws meldt dat Benfica dacht aan een transfersom tot wel 15 miljoen euro.

Volgens Sky Sport-journalist Florian Plettenberg heeft Club al een mondeling akkoord met Schjelderup. Persoonlijke voorwaarden zouden dus geen problemen meer moeten opleveren.

Lees ook... Nog een transfer Club Brugge in stroomversnelling: onderhandelingen zijn al gestart›

Nog volgens Plettenberg zouden de Bruggelingen een bod van 11 miljoen euro hebben ingediend bij de Portugese topclub. Benfica verwacht meer en dus zal Club meer op tafel moeten leggen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.