Crisisvergadering bij AS Monaco is achter de rug en L'Equipe kent het verdict voor Pocognoli
Is Sebastien Pocognoli nog (lang) coach van AS Monaco? Na de zware nederlaag bij Real Madrid volgde een crisisvergadering. Het krediet is (nog) niet op.

AS Monaco zit in de hoek waar de klappen vallen. Sébastien Pocognoli slaagde er vooralsnog niet in om het tij te keren in het prinsdom.

De 6-1-nederlaag bij Real Madrid kwam dan ook héél hard aan. Zou Pocognoli die afstraffing overleven? Ondertussen kennen we het antwoord.

Crisisvergadering

L'Equipe weet dat er ondertussen een crisisvergadering heeft plaatsgevonden bij Monaco. De bestuurders wijzen vooral in de richting van de spelersgroep.

Al kan Pocognoli niét op beide oren slapen. Tenslotte is onze landgenoot als coach verantwoordelijk voor de prestaties van diezelfde spelers.

Bestuurders hebben duidelijke verwachting


De bestuurders van Monaco verwachten komende zaterdag een héél duidelijke reactie op het veld van Le Havre AC. Allesbehalve een gemakkelijke opdracht als zeven keer hebt verloren van de laatste acht competitiewedstrijden...

