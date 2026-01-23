Strijd om top-6 wordt spannend: Zulte Waregem heeft ideale versterking beet

De strijd om de top-6 zou dit seizoen wel eens heel stevig kunnen worden in de Jupiler Pro League. Verschillende teams halen de nodige versterking in huis om zo hun team helemaal op de rails te krijgen. Zo ook Zulte Waregem.

Zulte Waregem is naarstig op zoek naar versterkingen in diverse linies. Daarbij komen ze nu ook uit bij een Turkse versterking voor de verdediging. De voorbije weken liepen er gesprekken, nu is de deal met Kadir Seven helemaal rond.

"Zulte Waregem verwelkomt Kadir Seven (22) in de Elindus Arena. De Turkse verdediger komt over van Çorum FK en tekent een contract van 2,5 seizoenen (met 2 jaar optie) bij Essevee", klinkt het op de webstek van de club.

Zulte Waregem haalt Kadir Seven van Corum FK in huis

“Ik kijk er enorm naar uit om bij Essevee aan de slag te gaan”, klinkt Seven zelf ook meteen enorm gemotiveerd. “Na enkele gesprekken ben ik ervan overtuigd dat ik hier in een uitstekende omgeving terechtkom om verder te evolueren als voetballer."

Welkom, Kadir Seven! 🤝



👊🏼 De Turkse verdediger komt over van Corum FK en tekent een contract van 2,5 seizoenen met 2 jaar optie.



🔗 Ontdek alles over onze nieuwste aanwinst op https://t.co/aENN0jk7As pic.twitter.com/32RqFLY0bS — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) January 22, 2026

"Ik ben me bewust van de stappen die ik nog wil en moet zetten en hoop het team zo snel mogelijk te kunnen ondersteunen.” En ook zulte Waregem zelf is bij monde van sterke man Niels Leroy heel opgetogen met de deal.





“We zijn blij Kadir welkom te heten bij Essevee. Hij viel ons op als een moderne verdediger. Zijn sterke duelpercentages, dynamische manier van verdedigen en kwalitatieve passing waren doorslaggevend. We zijn ervan overtuigd dat hij hier de volgende stappen in zijn ontwikkeling kan zetten", aldus Leroy.