Waarom geeft Rein Van Helden succesverhaal STVV op voor onzekerheid bij Antwerp?

Laten we het toch maar een verrassende transfer noemen: Rein Van Helden wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe verdediger van Antwerp. Hij gaat van de nummer 2 in de Jupiler Pro League naar de nummer 8.

Rein Van Helden is bij Sint-Truiden uitgegroeid tot een publiekslieveling. Toen twee zomers geleden alle toppers uit de eigen opleiding vertrokken - Smets, Delorge en Steuckers - bleef Van Helden op post. Vorig seizoen was moeilijk, maar Van Helden was één van de jongens die het voortouw bleef nemen.

Op Stayen was Van Helden een publiekslieveling

Wouter Vrancken was hem dit seizoen aan het omscholen als rechtervleugelverdediger en hij was een belangrijke pion in het succesverhaal dat STVV aan het schrijven is. De Limburgers zijn quasi zeker van de Champions' Play-offs. We zien ze nu niet meteen 15 punten voorsprong op de nummer 7 uit handen geven in 9 matchen.

Waarom dan een transfer naar een ploeg die pas achtste staat en die zal moeten knokken om play-off 1 te halen? Uiteraard zal het loonvoorstel ook wel meespelen. Bij STVV geven ze geen hoge contracten, al verdiende hij er uiteraard wel goed zijn brood.

Beter loon, betere springplank

Antwerp geeft ook die megacontracten niet meer, maar het zal toch nog altijd een veelvoud zijn van wat STVV kan bieden. Zijn contract daar liep nog tot medio 2027 en zijn waarde wordt geschat op 2,5 miljoen euro. Hoeveel Antwerp uiteindelijk betaalt, is (nog) niet geweten, maar het zal toch een aanzienlijke investering zijn.

Antwerp moest wel anticiperen na het vertrek van Bozhinov en Van Den Bosch die komende zomer transfervrij de deur uitstapt. En dat speelde ook mee bij Van Helden. Antwerp is een betere springplank naar een grote competitie dan STVV.



Bij Antwerp is hij quasi zeker van een plaats als centrale verdediger

Van Helden benadrukte constant hoe goed hij wel zat bij STVV en hoe mooi het allemaal georganiseerd en gestructureerd is bij de club. Maar een trein als deze wou hij niet laten passeren omdat hij ook de ambitie heeft om in het buitenland te spelen. Op zijn 23ste kan hij zich bij Antwerp - ondanks hun positie - meer in de kijker spelen.

Op de tribunes van de Bosuil zitten traditioneel meer buitenlandse scouts dan op Stayen, ondanks hun prestaties van de laatste zes maanden. En hij is er quasi zeker van een plaats centraal in de defensie, de positie waar hij toch nog altijd het liefst speelt.