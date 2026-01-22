Waarom geeft Rein Van Helden succesverhaal STVV op voor onzekerheid bij Antwerp?

Waarom geeft Rein Van Helden succesverhaal STVV op voor onzekerheid bij Antwerp?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Laten we het toch maar een verrassende transfer noemen: Rein Van Helden wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe verdediger van Antwerp. Hij gaat van de nummer 2 in de Jupiler Pro League naar de nummer 8.

Rein Van Helden is bij Sint-Truiden uitgegroeid tot een publiekslieveling. Toen twee zomers geleden alle toppers uit de eigen opleiding vertrokken - Smets, Delorge en Steuckers - bleef Van Helden op post. Vorig seizoen was moeilijk, maar Van Helden was één van de jongens die het voortouw bleef nemen.

Op Stayen was Van Helden een publiekslieveling

Wouter Vrancken was hem dit seizoen aan het omscholen als rechtervleugelverdediger en hij was een belangrijke pion in het succesverhaal dat STVV aan het schrijven is. De Limburgers zijn quasi zeker van de Champions' Play-offs. We zien ze nu niet meteen 15 punten voorsprong op de nummer 7 uit handen geven in 9 matchen.

Waarom dan een transfer naar een ploeg die pas achtste staat en die zal moeten knokken om play-off 1 te halen? Uiteraard zal het loonvoorstel ook wel meespelen. Bij STVV geven ze geen hoge contracten, al verdiende hij er uiteraard wel goed zijn brood.

Beter loon, betere springplank

Antwerp geeft ook die megacontracten niet meer, maar het zal toch nog altijd een veelvoud zijn van wat STVV kan bieden. Zijn contract daar liep nog tot medio 2027 en zijn waarde wordt geschat op 2,5 miljoen euro. Hoeveel Antwerp uiteindelijk betaalt, is (nog) niet geweten, maar het zal toch een aanzienlijke investering zijn.

Antwerp moest wel anticiperen na het vertrek van Bozhinov en Van Den Bosch die komende zomer transfervrij de deur uitstapt. En dat speelde ook mee bij Van Helden. Antwerp is een betere springplank naar een grote competitie dan STVV. 

Lees ook... Heel verrassende (en straffe) transfer! Antwerp gaat verdediger halen bij... STVV

Bij Antwerp is hij quasi zeker van een plaats als centrale verdediger

Van Helden benadrukte constant hoe goed hij wel zat bij STVV en hoe mooi het allemaal georganiseerd en gestructureerd is bij de club. Maar een trein als deze wou hij niet laten passeren omdat hij ook de ambitie heeft om in het buitenland te spelen. Op zijn 23ste kan hij zich bij Antwerp - ondanks hun positie - meer in de kijker spelen.

Op de tribunes van de Bosuil zitten traditioneel meer buitenlandse scouts dan op Stayen, ondanks hun prestaties van de laatste zes maanden. En hij is er quasi zeker van een plaats centraal in de defensie, de positie waar hij toch nog altijd het liefst speelt.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
STVV
Rein Van Helden

Meer nieuws

Heel verrassende (en straffe) transfer! Antwerp gaat verdediger halen bij... STVV

Heel verrassende (en straffe) transfer! Antwerp gaat verdediger halen bij... STVV

11:00
32
Nieuw bestuur Anderlecht heeft duidelijk plan voor terugkeer naar de top: terug naar de roots

Nieuw bestuur Anderlecht heeft duidelijk plan voor terugkeer naar de top: terug naar de roots

18:40
Club NXT-coach Jonas De Roeck hekelt arbitrage: "Er wordt tegen ons gefloten"

Club NXT-coach Jonas De Roeck hekelt arbitrage: "Er wordt tegen ons gefloten"

18:20
Zou België... het WK 2026 kunnen boycotten? De minister van Sport reageert

Zou België... het WK 2026 kunnen boycotten? De minister van Sport reageert

17:40
3
KAA Gent gaat transfermarkt op en zoekt in één linie héél dringend versterking

KAA Gent gaat transfermarkt op en zoekt in één linie héél dringend versterking

17:20
Opvallend: Charleroi haalt spits in huis voor zes maanden, maar ... leent hem uit aan Belgische profclub

Opvallend: Charleroi haalt spits in huis voor zes maanden, maar ... leent hem uit aan Belgische profclub

17:30
Zal het volstaan voor blauw-zwart? Goed nieuws voor Club Brugge voor de thuiswedstrijd tegen Marseille

Zal het volstaan voor blauw-zwart? Goed nieuws voor Club Brugge voor de thuiswedstrijd tegen Marseille

17:00
1
CEO Patro Eisden legt uit waarom ze Nainggolan absoluut wilden en hoe ver ze zijn gegaan

CEO Patro Eisden legt uit waarom ze Nainggolan absoluut wilden en hoe ver ze zijn gegaan

16:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: Lemarechal - Diop - De Kerf

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: Lemarechal - Diop - De Kerf

15:24
KAA Gent heeft een nieuwe aanvaller: 21-jarige toren komt Buffalo's stootkracht geven

KAA Gent heeft een nieuwe aanvaller: 21-jarige toren komt Buffalo's stootkracht geven

15:16
1
Zo gaat het snel: STVV speelt naast verdediger ook nog een aanvaller kwijt

Zo gaat het snel: STVV speelt naast verdediger ook nog een aanvaller kwijt

11:20
Club Brugge heeft een probleem met Onyedika: middenvelder wil weg

Club Brugge heeft een probleem met Onyedika: middenvelder wil weg

15:52
5
KAA Gent neemt afscheid van een echte Buffalo: gewaardeerde collega en scherpe pen

KAA Gent neemt afscheid van een echte Buffalo: gewaardeerde collega en scherpe pen

15:00
Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro

Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro

15:24
13
Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren

Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren

14:30
7
Anderlecht geeft jongste jeugdinternational ooit een contract op zijn 15de verjaardag

Anderlecht geeft jongste jeugdinternational ooit een contract op zijn 15de verjaardag

13:40
4
DONE DEAL: Zulte Waregem ziet nog een speler definitief vertrekken

DONE DEAL: Zulte Waregem ziet nog een speler definitief vertrekken

13:15
Weeral Belgische profclub met transferverbod: nu wel om een heel vreemde reden

Weeral Belgische profclub met transferverbod: nu wel om een heel vreemde reden

13:54
5
DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club

DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club

13:22
1
Anderlecht gaat ook volgende contractverlenging aankondigen voor speler die moeilijke periode kende

Anderlecht gaat ook volgende contractverlenging aankondigen voor speler die moeilijke periode kende

12:40
2
Eden Hazard gaat nieuwe uitdaging aan in héél andere business

Eden Hazard gaat nieuwe uitdaging aan in héél andere business

13:00
Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd)

Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd)

12:20
14
Franky Van der Elst durft het zeggen: "Dan is het niet oneerlijk om Vanaken met De Bruyne te vergelijken"

Franky Van der Elst durft het zeggen: "Dan is het niet oneerlijk om Vanaken met De Bruyne te vergelijken"

12:00
2
Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..."

Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..."

11:40
6
Union oogstte sportief weer lof, maar... die handtekeningenjacht achteraf hoefde niet Opinie

Union oogstte sportief weer lof, maar... die handtekeningenjacht achteraf hoefde niet

10:00
10
Union liet een duidelijke indruk na: dit hebben Vincent Kompany, Harry Kane en Manuel Neuer erover te zeggen

Union liet een duidelijke indruk na: dit hebben Vincent Kompany, Harry Kane en Manuel Neuer erover te zeggen

10:30
Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen

Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen

08:00
28
Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL

Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL

09:30
5
Utrecht-coach Ron Jans (ex-Standard) waarschuwt zijn troepen voor EL-wedstrijd tegen Genk

Utrecht-coach Ron Jans (ex-Standard) waarschuwt zijn troepen voor EL-wedstrijd tegen Genk

09:01
Deze Unionist had een fijn weerzien met Vincent Kompany: "We verdienden meer"

Deze Unionist had een fijn weerzien met Vincent Kompany: "We verdienden meer"

08:40
1
Opvallende deal is rond: Noa Lang (ex-Club Brugge) vertrekt na halfjaar alweer bij Napoli

Opvallende deal is rond: Noa Lang (ex-Club Brugge) vertrekt na halfjaar alweer bij Napoli

08:20
1
Champions League: Avond om snel te vergeten voor Theate en De Ketelaere, Barça zorgt voor spektakel

Champions League: Avond om snel te vergeten voor Theate en De Ketelaere, Barça zorgt voor spektakel

07:21
Bayern München-ster richt zich plots tot... Toby Alderweireld

Bayern München-ster richt zich plots tot... Toby Alderweireld

07:40
Nog maar 30 en al twee trofeeën: deze Belgische trainer maakt indruk

Nog maar 30 en al twee trofeeën: deze Belgische trainer maakt indruk

07:00
'Deal nabij: miljoenen op komst richting Gaverbeek voor sterkhouder'

'Deal nabij: miljoenen op komst richting Gaverbeek voor sterkhouder'

06:00
1
Na zeven wedstrijden zonder zege: dit heeft Genk-coach Nicky Hayen te zeggen voor clash met Utrecht

Na zeven wedstrijden zonder zege: dit heeft Genk-coach Nicky Hayen te zeggen voor clash met Utrecht

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 23/01 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/01 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 24/01 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 24/01 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

kennervb kennervb over Waarom geeft Rein Van Helden succesverhaal STVV op voor onzekerheid bij Antwerp? Negenduuzend Negenduuzend over Weeral Belgische profclub met transferverbod: nu wel om een heel vreemde reden Noobjectivepress Noobjectivepress over Club Brugge heeft een probleem met Onyedika: middenvelder wil weg Artevelde Artevelde over Zou België... het WK 2026 kunnen boycotten? De minister van Sport reageert Stefaan_82 Stefaan_82 over Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro Timmy89 Timmy89 over Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd) franchi franchi over Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..." Andreas2962 Andreas2962 over Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen Del Pietro Del Pietro over Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren DKMA DKMA over Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved