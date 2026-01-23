Joseph Oosting ziet sterkhouder Antwerp uitvallen: "We zijn hem een tijdje kwijt"

Royal Antwerp FC wil na de nederlaag tegen Dender opnieuw aanknopen met de overwinning. Tegen Sporting Charleroi - toch een ploeg in topvorm - zal dat niet makkelijk zijn. Bovendien had coach Joseph Oosting slecht nieuws te melden.

Tegen Dender kon Joseph Oosting ook al niet rekenen op Mauricio Benítez. De Argentijn viel tijdens de warming-up tegen Dender uit met een hamstringblessure en dus was het afwachten hoe zwaar het bilan zou zijn.

Antwerp is Mauricio Benitez even kwijt: haalt hij de Beker?

Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Sporting Charleroi had de coach van Royal Antwerp FC alvast geen goed nieuws te melden. Zo zal Mauricio er ook dit weekend al zeker niet bij zijn voor stamnummer 1.

"We hebben onderzoek gedaan en zijn Mauricio een tijdje kwijt. Of hij de belangrijke bekermatchen tegen Anderlecht op 5 en 12 februari haalt? Dat zal erom spannen", aldus coach Oosting op de persconferentie volgens Gazet van Antwerpen.

Kolkende Bosuil gevraagd

Tegen Dender viel al op dat Benitez gemist werd - er werd ook verloren in Denderleeuw. En ook Oosting snapt zijn belang. “Mauricio is met zijn grinta een belangrijke speler voor ons gebleken, maar blessures horen af en toe bij het voetbal."



"We zijn mensen en zijn niet van steen. Maar effectief, zijn afwezigheid is een aderlating." En dus rekent Joseph Oosting tegen Charleroi op een ander wapen zondagnamiddag: een kolkende Bosuil. Aan de supporters om Antwerp naar de overwinning te helpen schreeuwen.