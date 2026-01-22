Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro

Club Brugge kijkt deze winter verder dan alleen de flanken. Blauw-zwart wil ook het middenveld versterken en heeft daarvoor zijn zinnen gezet op Félix Lemaréchal, schrijft HLN.

Volgens de krant is er een princiepsakkoord met Strasbourg over de 22-jarige Fransman. De transfersom zou iets meer dan zes miljoen euro bedragen en Lemaréchal zou een contract tekenen tot 2029.

De naam Lemaréchal is geen onbekende in Brugge. In het seizoen 2023-2024 maakte hij indruk bij Cercle Brugge, waar hij op huurbasis van AS Monaco uitgroeide tot een sleutelspeler en mee de Champions’ Play-offs haalde.

Club Brugge betaalt zes miljoen voor Felix Lemaréchal

Na dat sterke jaar nam Strasbourg hem definitief over van Monaco. Aanvankelijk was hij er een vaste waarde, maar in de loop van het seizoen verdwenen zijn minuten en belandde hij zelfs naast de selectie.

Club Brugge bleef hem intussen nauwgezet volgen en ziet nu zijn kans. De vraagprijs ligt op hetzelfde niveau als wat Strasbourg destijds betaalde, wat de deal haalbaar maakt voor blauw-zwart.



Met het oog op de smalle bezetting centraal op het middenveld moet Lemaréchal extra opties bieden. Achter vaste waarden als Vanaken, Onyedika en Stankovic is de concurrentie beperkt, waardoor zijn komst sportief perfect in het plaatje past.