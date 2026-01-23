Doel Zulte Waregem is plots heel duidelijk na zege tegen KRC Genk

Zulte Waregem boekte afgelopen weekend een deugddoende overwinning tegen KRC Genk. Het sprong op die manier zelfs op en over de Limburgers in de stand. En dus mag er zelfs nog gedroomd worden van de Champions' Play-offs, of niet?

Zulte Waregem heeft momenteel 26 punten in de stand. Dat zijn er amper drie minder dan KAA Gent, dat na 21 speeldagen op een zesde plaats staat. En dus mag er gedroomd worden van de Champions’ Play-offs, toch?

Lukas Willen toonde weerbaarheid met Zulte Waregem tegen KRC Genk

“We kwamen onverwachts achter, maar toonden weerbaarheid en gingen er toch nog over”, aldus Lukas Willen in een reactie op de wedstrijd tegen KRC Genk. “Het is heel positief dat we deze keer direct scoorden en voor de overwinning gingen.”

“Op die manier komen we goed uit de winterstop. 2026 is goed ingezet en zo willen we verder gaan. De verplaatsing naar Club Brugge? Dat wordt opnieuw een duel tegen een stevige tegenstander", beseft de verdediger.

Mag Zulte Waregem dromen van de top-6?

“We hebben vertrouwen getankt uit deze wedstrijd en dan kunnen we het elke tegenstander wel moeilijk maken”, aldus de verdediger van Zulte Waregem die opmerkelijk weinig problemen had met Kos Karetsas. En zo worden de doelen van Zulte Waregem weer duidelijk: mikken naar boven toe?



“We willen zo snel mogelijk veilig zijn en onze doelen bereiken. Daarna kunnen we eventueel naar boven toe kijken", blijft Willen er zelf rustig onder. De top-12 blijft dus doel nummer één en dan is elk punt welkom - ook tegen Club Brugge.