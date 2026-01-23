OFFICIEEL: STVV ziet in enkele uren tijd al een tweede speler vertrekken

Het ging snel bij STVV op vrijdag. De Kanaries moesten in enkele uren tijd afscheid nemen van twee spelers, wat meteen vragen oproept over de sportieve impact en hoe de club daarop anticipeert.

STVV heeft op één voormiddag twee uitgaande transfers moeten bekendmaken. Eerst was er Rein Van Helden, die Stayen verlaat voor een avontuur op de Bosuil bij Antwerp.

Later volgde Andres Ferrari, die naar de Spaanse tweede klasse trekt. Hij zal het seizoen uitdoen bij Sporting Gijón. Dat maakte STVV vrijdag zelf bekend. Gijon bedong ook een aankoopoptie in het contract.

Ferrari zoekt speelminuten in Spanje

In de zomer van 2024 kwam Ferrari op huurbasis over van Villarreal. Een jaar nadien werd hij ook definitief overgenomen. Aan het begin van dit seizoen startte hij in de basis bij Wouter Vrancken.

Keisuke Goto nam die plaats later in met zijn goede prestaties en dus gaat de Uruguyaan voor speelminuten bij een andere ploeg. Ferrari speelde in totaal 52 wedstrijden voor STVV.



"STVV heeft met de komst van Shion Shinkawa en Oumar Diouf trouwens geanticipeerd op de uitleenbeurt van Andrés Ferrari. Zo blijft de club de komende maanden beschikken over voldoende alternatieven en offensieve slagkracht", bedadrukt de club.