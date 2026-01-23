Transfernieuws en Transfergeruchten 23/01: Diop - Carboni

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 23/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Diop - Carboni

"Gesprekken lopen": Anderlecht denkt serieus aan Italiaanse centrale verdediger

RSC Anderlecht blijft op zoek naar een extra centrale verdediger. Paars-wit zou momenteel in gesprek zijn met Andrea Carboni, die actief is bij Monza. (Lees meer)

"De concurrentie was groot": KAA Gent stelt zijn nieuwe spits officieel voor

KAA Gent heeft zijn nieuwe spits beet. Moctar Diop ondertekende een contract tot 2029 in de Planet Group Arena en is daarmee de tweede winteraanwinst van de Buffalo's. (Lees meer)