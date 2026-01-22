Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: De Kerf

DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club

Dender en Lierse hebben een akkoord bereikt over de transfer van Bo De Kerf (22). Na enkele weken van onderhandelen lijkt de deal nu zo goed als rond. (Lees meer)