Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: De Kerf

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: De Kerf
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 22/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: De Kerf

DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club

Dender en Lierse hebben een akkoord bereikt over de transfer van Bo De Kerf (22). Na enkele weken van onderhandelen lijkt de deal nu zo goed als rond. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: De Kerf

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: De Kerf

13:22
DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club

DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club

13:22
1
DONE DEAL: Zulte Waregem ziet nog een speler definitief vertrekken

DONE DEAL: Zulte Waregem ziet nog een speler definitief vertrekken

13:15
Eden Hazard gaat nieuwe uitdaging aan in héél andere business

Eden Hazard gaat nieuwe uitdaging aan in héél andere business

13:00
Anderlecht gaat ook volgende contractverlenging aankondigen voor speler die moeilijke periode kende

Anderlecht gaat ook volgende contractverlenging aankondigen voor speler die moeilijke periode kende

12:40
Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd)

Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd)

12:20
3
Franky Van der Elst durft het zeggen: "Dan is het niet oneerlijk om Vanaken met De Bruyne te vergelijken"

Franky Van der Elst durft het zeggen: "Dan is het niet oneerlijk om Vanaken met De Bruyne te vergelijken"

12:00
1
Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..."

Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..."

11:40
4
Zo gaat het snel: STVV speelt naast verdediger ook nog een aanvaller kwijt

Zo gaat het snel: STVV speelt naast verdediger ook nog een aanvaller kwijt

11:20
Heel verrassende (en straffe) transfer! Antwerp gaat verdediger halen bij... STVV

Heel verrassende (en straffe) transfer! Antwerp gaat verdediger halen bij... STVV

11:00
20
Union liet een duidelijke indruk na: dit hebben Vincent Kompany, Harry Kane en Manuel Neuer erover te zeggen

Union liet een duidelijke indruk na: dit hebben Vincent Kompany, Harry Kane en Manuel Neuer erover te zeggen

10:30
Union oogstte sportief weer lof, maar... die handtekeningenjacht achteraf hoefde niet Opinie

Union oogstte sportief weer lof, maar... die handtekeningenjacht achteraf hoefde niet

10:00
9
Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL

Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL

09:30
3
Utrecht-coach Ron Jans (ex-Standard) waarschuwt zijn troepen voor EL-wedstrijd tegen Genk

Utrecht-coach Ron Jans (ex-Standard) waarschuwt zijn troepen voor EL-wedstrijd tegen Genk

09:01
Deze Unionist had een fijn weerzien met Vincent Kompany: "We verdienden meer"

Deze Unionist had een fijn weerzien met Vincent Kompany: "We verdienden meer"

08:40
Opvallende deal is rond: Noa Lang (ex-Club Brugge) vertrekt na halfjaar alweer bij Napoli

Opvallende deal is rond: Noa Lang (ex-Club Brugge) vertrekt na halfjaar alweer bij Napoli

08:20
1
Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen

Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen

08:00
16
Champions League: Avond om snel te vergeten voor Theate en De Ketelaere, Barça zorgt voor spektakel

Champions League: Avond om snel te vergeten voor Theate en De Ketelaere, Barça zorgt voor spektakel

07:21
Bayern München-ster richt zich plots tot... Toby Alderweireld

Bayern München-ster richt zich plots tot... Toby Alderweireld

07:40
Nog maar 30 en al twee trofeeën: deze Belgische trainer maakt indruk

Nog maar 30 en al twee trofeeën: deze Belgische trainer maakt indruk

07:00
Na zeven wedstrijden zonder zege: dit heeft Genk-coach Nicky Hayen te zeggen voor clash met Utrecht

Na zeven wedstrijden zonder zege: dit heeft Genk-coach Nicky Hayen te zeggen voor clash met Utrecht

06:30
'Deal nabij: miljoenen op komst richting Gaverbeek voor sterkhouder'

'Deal nabij: miljoenen op komst richting Gaverbeek voor sterkhouder'

06:00
1
Zitting over Stijnen duurt drie uur: "Heksenjacht"

Zitting over Stijnen duurt drie uur: "Heksenjacht"

05:30
1
Het Europese doek valt waarschijnlijk voor Union SG: Bayern München velt het verdict in vijf dolle minuten

Het Europese doek valt waarschijnlijk voor Union SG: Bayern München velt het verdict in vijf dolle minuten

22:58
Grote problemen voor KV Mechelen: aanvaller wil onmiddellijk vertrekken

Grote problemen voor KV Mechelen: aanvaller wil onmiddellijk vertrekken

23:00
6
Zo is het heel duidelijk: Club Brugge hakt knoop door rond Onyedika

Zo is het heel duidelijk: Club Brugge hakt knoop door rond Onyedika

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01: Duranville - Ourega - Vazquez - Sikan - Onstein - Mbe Soh - Et Taibi

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01: Duranville - Ourega - Vazquez - Sikan - Onstein - Mbe Soh - Et Taibi

21:20
Opvallend: Manchester City-spelers verrassen fans na pijnlijke Champions League-avond

Opvallend: Manchester City-spelers verrassen fans na pijnlijke Champions League-avond

22:00
'Deal is rond: Julien Duranville (ex-Anderlecht) verlaat Borussia Dortmund'

'Deal is rond: Julien Duranville (ex-Anderlecht) verlaat Borussia Dortmund'

21:20
Nieuwe Anderlecht-spits Danylo Sikan komt meteen met woorden die fans graag zullen horen

Nieuwe Anderlecht-spits Danylo Sikan komt meteen met woorden die fans graag zullen horen

21:40
Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin...: de Pro League lijkt een volledig nieuwe generatie coaches te hebben

Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin...: de Pro League lijkt een volledig nieuwe generatie coaches te hebben

20:40
Drie Club Brugge-supporters aangehouden in Kazachstan na CL-wedstrijd: dit is de opvallende reden

Drie Club Brugge-supporters aangehouden in Kazachstan na CL-wedstrijd: dit is de opvallende reden

21:00
16
Anderlecht en Antwerp hebben nieuwe parel op het oog

Anderlecht en Antwerp hebben nieuwe parel op het oog

20:00
5
Gaat Vincent Euvrard ingrijpen bij Standard voor clash met KAA Gent? Interview

Gaat Vincent Euvrard ingrijpen bij Standard voor clash met KAA Gent?

20:20
OFFICIEEL: Westerlo heeft nieuwe verdediger helemaal beet

OFFICIEEL: Westerlo heeft nieuwe verdediger helemaal beet

19:40
Zelfs als Brugge Marseille verslaat, doen ze minder goed dan vorig seizoen... en moeten ze de vingers kruisen

Zelfs als Brugge Marseille verslaat, doen ze minder goed dan vorig seizoen... en moeten ze de vingers kruisen

19:20
14

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 23/01 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/01 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 24/01 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 24/01 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd) Andreas2962 Andreas2962 over Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..." RememberLierse RememberLierse over DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club RememberLierse RememberLierse over Disciplinair Comité spreekt klare taal over rode kaart van Ordonez dbr1609 dbr1609 over Drie Club Brugge-supporters aangehouden in Kazachstan na CL-wedstrijd: dit is de opvallende reden Vital Verheyen Vital Verheyen over Zelfs als Brugge Marseille verslaat, doen ze minder goed dan vorig seizoen... en moeten ze de vingers kruisen De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Union oogstte sportief weer lof... "Maar wat er achteraf gebeurde, geeft 'kleine club energie' af" Panzer Panzer over Franky Van der Elst durft het zeggen: "Dan is het niet oneerlijk om Vanaken met De Bruyne te vergelijken" Meut Meut over Niét te koop, wél een prijskaartje: Dit bedrag krijgen geïnteresseerde clubs die De Cat willen kopen te horen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved