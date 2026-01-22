Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: De Kerf
Foto: © Photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 22/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: De Kerf
DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club
Dender en Lierse hebben een akkoord bereikt over de transfer van Bo De Kerf (22). Na enkele weken van onderhandelen lijkt de deal nu zo goed als rond. (Lees meer)
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01